Venda de queijos rende até R$ 15 mil por mês nas férias de julho na praia do Atalaia

O aumento do movimento turístico durante as férias de julho transforma a praia do Atalaia, em Salinópolis, em uma oportunidade de geração de renda para trabalhadores informais. É o caso de Edivaldo Silva de Oliveira, que atua como barbeiro ao longo do ano e, há dois anos consecutivos, complementa a renda vendendo queijos artesanais na orla. No período de alta temporada, o faturamento mensal do negócio varia entre R$ 13 mil e R$ 15 mil.

(Foto: Carmem Helena)

Turismo fortalece economia local

Segundo Edivaldo, o mês de julho é decisivo para garantir uma reserva financeira que ajuda a atravessar os meses seguintes com mais tranquilidade.

"Eu tiro desse negócio uma renda extra. Esse período aqui a gente espera que ele supere as expectativas, porque é uma boa renda que a gente arrecada. A gente aproveita bem o mês de julho pra poder ficar tranquilos nos meses que vêm”, explicou.

Natural de Salinópolis, ele trabalha diariamente na praia durante a alta temporada. No sábado, a rotina começa às 9h e segue até as 19h ou 20h. Segundo o vendedor, os fins de semana concentram o maior fluxo de consumidores.

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Atendimento fideliza clientes

Para o vendedor, o diferencial do negócio está na forma de atender os turistas, estratégia que ajuda a fidelizar clientes e ampliar as vendas.

Edivaldo Oliveira. (Foto: Carmem Helena)

"Eu não sou melhor nem pior vendedor. Eu só faço diferente. É uma satisfação atender meu cliente bem e, no outro dia, ele me chamar de novo. Não adianta atender o cliente mal e amanhã ele não me chamar”, afirmou.

A movimentação intensa na praia reúne visitantes de diversas regiões do Brasil e também do exterior.

"A praia atrai muitos clientes de todos os cantos do Brasil e também japoneses, pessoal de Portugal, ingleses e argentinos. Todos a gente atende no mês de julho”, disse.

(Foto: Carmem Helena)

Mais de 40 sabores atraem consumidores

O cardápio inclui mais de 40 opções de queijos doces e salgados, além da possibilidade de personalização conforme a preferência do cliente. Os preços variam entre R$ 10 e R$ 15 por unidade.

O sabor "Romeu e Julieta", queijo com goiabada, lidera as vendas.

"O sabor Romeu e Julieta é o mais vendido. É o campeão de vendas. É o que o pessoal gosta mais. Não é à toa que eu trago bastante goiabada. O cliente também escolhe o sabor dele e a gente monta na hora”, declarou.

Todo o preparo dos queijos é artesanal e realizado pelo próprio vendedor, que aposta na variedade e na qualidade do produto para aproveitar o potencial econômico da alta temporada na praia do Atalaia.















