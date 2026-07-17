SEX · 23 OUT 2026Assine
O Liberal 80 anos
SEX · 23 OUT 2026
Edição impressaAssine
O Liberal 80 anos
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

tarifaço de trump

Motta defende uso da Lei de Reciprocidade Econômica como resposta às tarifas dos EUA

Presidente da Câmara dos Deputados afirmou que a casa acompanhará de perto os desdobramentos do tarifaço

Estadão Conteúdo

17 de julho de 2026 às 11:06

( Foto: Foto: Lula Marques/Agência Brasil )

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), repudiou a decisão do governo dos Estados Unidos que impôs, na quarta-feira, 15, tarifa de 25% sobre produtos importados do Brasil. Além do repúdio, o deputado defendeu o uso da Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada pelo Congresso Nacional, como resposta aos Estados Unidos. A manifestação de Motta foi feita no fim da noite desta quinta-feira, 16, por nota.

Veja mais

Pré-candidatos à Presidência reagem a novo tarifaço dos EUA

Tarifa de 25% dos EUA gera alerta, mas setores do Pará avaliam impactos limitados Medida anunciada pelo governo norte-americano entra em vigor em 22 de julho e preocupa cadeias produtivas como a do açaí, pescado e madeira; entidades destacam necessidade de diversificação de mercados e diálogo diplomático

O presidente da Câmara destacou que o parlamento brasileiro apoia o diálogo respeitoso entre nações soberanas, mas discorda do uso de barreiras comerciais como instrumento de ingerência ou pressão política. "Contamos com a Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada pelo Congresso, como instrumento legítimo de defesa dos interesses nacionais", frisou.

Ainda na nota, ele disse que "medidas unilaterais e protecionistas como essas prejudicam a economia, ameaçam empregos e penalizam setores produtivos estratégicos que geram renda e desenvolvimento no País. Não há justificativa técnica ou comercial que legitime essa agressão ao livre-comércio e à soberania brasileira".

Motta reforçou ainda que a Câmara dos Deputados acompanhará de perto os desdobramentos do tarifaço e "atuará com responsabilidade e firmeza na defesa dos interesses do País". E complementou: "O Brasil permanece unido na proteção de seu setor produtivo, de seus exportadores e, sobretudo, dos empregos dos brasileiros."

Assuntos relacionados

EUA/TRUMP/TARIFAS/BRASIL
Motta
Reciprocidade