Pré-candidatos à Presidência reagem a novo tarifaço dos EUA

0s pré-candidatos à Presidência reagiram nesta quinta-feira, 16, à tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos ao Brasil. Flávio Bolsonaro (PL-RJ) atribuiu a culpa às provocações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assim como Romeu Zema (Novo). Já Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) criticaram a atuação dos Bolsonaros nos EUA e o governo.

Em nota, o governo brasileiro repudiou a tarifa e disse não haver justificativa para a medida, citando superávit comercial dos Estados Unidos com o Brasil de US$ 424,5 bilhões nos últimos 15 anos. Afirmou ainda que negociou "ininterruptamente" com o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês). Também atribuiu o desfecho das investigações à "ativa colaboração da família Bolsonaro", movida por objetivos eleitoreiros.

Em vídeo nas redes sociais, Flávio Bolsonaro usou uma declaração do secretário de Estado americano Marco Rubio, no X, para responsabilizar o comportamento do presidente pelo tarifaço.

Flávio também questionou a capacidade de Lula para governar, comparando a condução do País a "um avião sem piloto" e classificando o presidente de "Biden brasileiro" "ranzinza" e "inconsequente".

"O Lula não tem mais condições de ser presidente do Brasil. ... Quem olha Lula não enxerga futuro, enxerga passado, atraso, incerteza, desconfiança, corrupção, incompetência, vingança".

Romeu Zema seguiu linha semelhante à de Flávio Bolsonaro. Em nota encaminhada à imprensa, o pré-candidato mineiro responsabilizou os "atritos desnecessários" e o "discurso eleitoreiro" pelo tarifaço.

"Se tivesse agido de maneira técnica e responsável, poderia ter evitado uma retaliação que, de qualquer forma, não se justifica", afirmou Zema.

O ex-governador de Minas também condenou o tarifaço como medida protecionista que prejudica os interesses do Brasil e desrespeita os vínculos históricos entre os dois países. Disse ver "com preocupação" os efeitos sobre a indústria brasileira, que perde competitividade no mercado americano.

Ronaldo Caiado, por sua vez, foi ao ataque dos dois pré-candidatos que lideram as pesquisas: Lula e Flávio.

"Veja que situação o Brasil está. Um fazendo piada com a dentadura do Trump e o outro pedindo para que realmente fosse adiado para depois das votações", afirmou Caiado nas redes sociais.

Ele se refere à declaração do presidente desta terça-feira, 14. Lula afirmou que próteses do Sistema Único de Saúde (SUS) são superiores à "dentadura de Trump". Já Flávio, enviou documento ao USTR pedindo adiamento do tarifaço para depois das eleições, alegando que a punição dos EUA beneficiaria Lula nas urnas.

Caiado registrou indignação e afirmou que os dois colocaram o interesse de campanha eleitoral à frente da defesa do País. "O Brasil precisa de um presidente que tenha estatura para poder sentar naquela cadeira", disse. Também classificou a decisão americana como uma "penalização direta" a quem trabalha e produz.

Renan Santos adotou a mesma estratégia. Disse que o presidente não sentou para negociar com os Estados Unidos nem usou as terras raras brasileiras como moeda de troca, e que Lula "comemora" a tarifação para tentar surfar a popularidade enquanto finge enfrentar os americanos.

Renan chamou a família Bolsonaro de "puxa-sacos" de Trump, dizendo que o aceno feito por Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nos Estados Unidos foi transformado em tarifa pelo presidente americano.