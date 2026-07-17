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Economia

Estamos ouvindo setores para entender as demandas sobre o tarifaço, diz Durigan

Durigan destaca a importância de manter a trajetória fiscal e o bom resultado macroeconômico, mesmo com atenção a setores específicos afetados pelas tarifas.

Estadão Conteúdo
fonte

Dario Durigan, Ministro da Fazenda (Washington Costa / MF)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira, 17, em São Paulo, que o governo acompanha com "indignação" o novo aumento de tarifas anunciado pelos Estados Unidos e iniciou uma rodada de escuta com setores da economia para mapear impactos e eventuais necessidades de apoio.

Segundo Durigan, a equipe econômica está levantando quais mudanças ocorreram nas listas de exceções e como isso altera a demanda de empresas e cadeias produtivas. A análise, explicou, inclui tanto segmentos que estavam fora das medidas e passaram a ser atingidos pelo "tarifaço" quanto setores que entraram em exceções e, por isso, podem deixar de demandar ajuda adicional do governo.

O ministro disse que qualquer resposta será construída "com muita cautela", diante das preocupações do mercado com o momento pré-eleitoral e com iniciativas que possam elevar despesas públicas.

"O objetivo é preservar a trajetória fiscal e manter o cumprimento das metas, assegurando um bom resultado macroeconômico para o País, ainda que alguns setores específicos necessitem de atenção", disse.

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EUA/TRUMP/TARIFAS/BRASIL

Durigan
Economia
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