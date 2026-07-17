Banda M'Synk e Richelle Haliday agitam o Verão Liberal em Salinas

Pelo segundo fim de semana, Palco Liberal montado na Orla do Maçarico segue com programação de shows gratuitos

O Verão Liberal, em Salinópolis, será comandado pela Banda M'Synck, na sexta (17) e no sábado (18), pela cantora Richelle Haliday, a partir das 20h. As atrações fazem parte da programação do Palco Liberal, montado na Orla do Maçarico, que promete shows, brindes e diversas surpresas para quem está aproveitando o veraneio na região.

Além dos shows gratuitos, o público poderá acompanhar blitz ao vivo, participar de promoções exclusivas, concorrer a brindes e viver de perto toda a energia que já é marca registrada da Rádio Liberal durante a temporada de férias. A iniciativa conta com o patrocínio do Líder e da Unama, e o apoio da Prefeitura de Salinópolis.

Atrações especiais

A M'Synck é uma das bandas mais tradicionais do cenário de tecnomelody e tecnobrega do Pará. O grupo surgiu em 2007, criado pelos irmãos Josiel Correa e Valdo Ferrari, que seguem à frente da banda até hoje. Com quase duas décadas de estrada, a atração é conhecida do público paraense por embalar festas e bailes por todo o estado.

Já Richelle Haliday é natural de Belém e está há cerca de dez anos na música. A cantora iniciou a carreira no grupo "Meninas do Swing", formado exclusivamente por mulheres, com quem cantava axé e swingueira, além de se apresentar pelo interior do estado e em programas de televisão. Formada em jornalismo e direito, ela hoje segue carreira solo e também integra o casting da produtora MA Produções, ao lado de outros nomes da música paraense — entre eles a própria banda M'Synck.

A abertura da temporada já havia contado com um show exclusivo do cantor Beny Pérola Negra, animando o primeiro fim de semana do evento.

Próximas agendas

Depois dos shows de M'Synck e Richelle Haliday, o Verão Liberal 2026 tem ainda mais quatro datas confirmadas. No dia 24, sobe ao palco o cantor Thiago Costa, seguido por Edilson Morenno, no dia 25. Já no dia 31, quem se apresenta é Kim Marques, e a programação se encerra no dia 1º de agosto, com o show de Arthur Espíndola.

Serviço:

Verão Liberal 2026

Local: Palco Liberal na Orla do Maçarico

Datas: 17/07 - Banda M’Synk | 18/07 - Richelle Haliday