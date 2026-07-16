Belém, Mosqueiro e Salinas recebem festas e shows neste fim de semana de veraneio

Uma série de eventos culturais, incluindo shows, festivais e festas temáticas, movimenta Belém, Mosqueiro e o litoral paraense entre esta sexta-feira (17) e domingo (19). A programação oferece opções gratuitas e pagas, destinadas a diferentes públicos que buscam lazer e entretenimento.

Na capital, Belém, e em Salinópolis, no litoral, os eventos já começam na noite de sexta. A ilha de Mosqueiro, por sua vez, inicia sua agenda de atrações no sábado, promovendo atividades até o domingo.

Programação de aniversário na Mad Rock Garage em Belém

Em Belém, a Mad Rock Garage celebra seu primeiro aniversário com uma programação de dois dias, coincidindo com as comemorações do Dia Mundial do Rock. Na sexta-feira (17), a partir das 20h, o palco recebe as bandas Rockon, Deep Purple Cover e Mr. Joe.

No sábado (18), as atividades começam ao meio-dia e se estendem até a noite. Estão confirmadas apresentações de Max Margalho, Viúva Negra, André Moura, Beatles Cover, Zona Rural, além de tributos às bandas AC/DC e Judas Priest.

Além dos shows, o espaço oferecerá estande de flash tattoo, promoções no restaurante, happy hour e sorteios de brindes. A organização é do coletivo Mad Rock, formado pela Mad Rock Garage, Mad Rock Tattoo e Mad Rock Barbershop. Para informações sobre acesso e reservas, o público deve consultar os canais oficiais da casa.

Festival Pé na Areia 2026 continua em Salinópolis

No litoral paraense, o festival Pé na Areia 2026 realiza o segundo fim de semana de programação na Praia do Atalaia, em Salinópolis. Os shows começam na sexta-feira (17), com Henry Freitas e Dubdogz.

No sábado (18), o palco será de Rey Vaqueiro, Eric Land e Petroski. Para encerrar o fim de semana, o domingo (19) terá show do cantor Dilsinho. O festival ainda reserva uma última data, em 25 de julho, com apresentação de Luan Santana.

Além dos espetáculos musicais, o evento conta com o funcionamento do Beach Club Pé na Areia by Casemirão durante o dia. O espaço oferece opções de alimentação e programação musical, além de uma área voltada ao bem-estar.

Os ingressos para este fim de semana estão disponíveis em plataforma de vendas específica. Já as entradas para o show do dia 25 de julho, com Luan Santana, são comercializadas pela Q2Ingressos.

Verão Mosqueiro 2026 inicia com shows gratuitos

A Praia do Farol, em Mosqueiro, também recebe uma vasta programação, marcando o início do Verão Mosqueiro 2026, promovido pela Prefeitura de Belém. A abertura acontece no sábado (18), com shows de Cinthya Mello e Banda, às 19h, e Banda Xeiro Verde, às 21h.

No domingo (19), as apresentações ficam por conta da Banda Mulek Society, às 16h, e da Banda Mizerê, às 21h. A programação gratuita continua nos dias 25 e 26 de julho, com uma série de atrações.

Entre os nomes confirmados para as datas seguintes estão:

Bruno Andrade e Banda

MC Dourado

DJ Lailson Play

Marcos Project

Badaleros

DJ Janilson

Todas as atividades do Verão Mosqueiro 2026 são gratuitas e abertas ao público.

Dark Party traz funk, pop e eletrônico

Outra opção de entretenimento em Belém é a Dark Party, que acontece na Baron Club no sábado (18), a partir das 22h, com previsão de encerramento às 5h de domingo (19). Esta edição, intitulada "Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado", terá apresentações de DJs.

O repertório musical será variado, com os DJs Crys Dax, Nexx e Mali comandando as picapes com o melhor do funk, pop e música eletrônica. A festa também prevê ações temáticas, como um blackout programado para a meia-noite.

Os ingressos variam conforme o horário de entrada. Há uma lista promocional para os primeiros 100 cadastrados no Sympla e gratuidade para aniversariantes do mês que entrarem até 0h. O evento é destinado a maiores de 18 anos, sendo obrigatória a apresentação de documento oficial com foto na entrada.