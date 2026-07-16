Ex-apresentador do Bom Dia Brasil, Renato Machado morre no Rio aos 83 anos

Jornalista construiu uma carreira de mais de quatro décadas na TV Globo

O jornalista Renato Machado, um dos principais nomes do telejornalismo brasileiro, morreu na manhã desta quinta-feira (16), aos 83 anos, na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada.

Ele estava afastado da tevê desde o final de 2021, quando seu contrato com a TV Globo encerrou.

Com uma trajetória de mais de quatro décadas na emissora, o comunicador atuou na emissora como apresentador, editor, repórter especial e correspondente internacional.

Renato também esteve à frente de telejornais como o Jornal da Globo e RJTV, além de integrar a bancada do Jornal Nacional e participar da cobertura de alguns dos principais acontecimentos nacionais e internacionais.

Carreira

Renato Machado iniciou no jornalismo em 1969, como repórter do Jornal do Brasil. Em 1982, ingressou na TV Globo, onde participou da cobertura da Guerra das Malvinas, um dos primeiros grandes trabalhos na emissora.

No ano seguinte, assumiu o posto de correspondente em Londres e acompanhou acontecimentos como os atentados terroristas em Paris, em 1986, e o acidente nuclear de Chernobyl.

Após retornar ao Brasil, em 1988, passou a atuar como repórter especial da emissora. Em 2011, voltou a Londres como correspondente internacional e participou da cobertura de fatos como os ataques ao jornal francês Charlie Hebdo, em 2015, as comemorações pelos 95 anos de Nelson Mandela e a crise econômica na Grécia.

Além do jornalismo diário, ele também ficou conhecido pelo interesse pelo universo dos vinhos.