Sebrae leva ações para impulsionar pequenos negócios em Salinópolis, Mosqueiro e Outeiro

A programação começa nesta sexta-feira (17), em Salinópolis, e segue até 1º de agosto com atividades voltadas ao empreendedorismo, ações ambientais e lojas colaborativas

Salinópolis, no nordeste do Pará, receberá, a partir desta sexta-feira (17), a programação do projeto Sebrae na Sua Praia, que segue até 1º de agosto. A cidade será o principal destino da iniciativa, que também passará pelos distritos de Mosqueiro e Outeiro, em Belém, com lojas colaborativas, ações ambientais e atividades voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios durante o verão paraense.

Na orla da Praia do Maçarico, será montada uma estrutura de cerca de 450 metros quadrados para receber aproximadamente 110 empreendedores paraenses. O espaço reunirá produtos como gastronomia regional, artesanato, biojoias, cosméticos, chocolates artesanais, queijos, compotas, geleias, licores, roupas, acessórios, produtos para pets, além de farinhas, beiju, arroz vermelho e outros itens da biodiversidade amazônica. A visitação será gratuita, das 17h às 22h.

A programação em Salinópolis também contará com postos de coleta de resíduos nas praias do Maçarico, Atalaia e Ponta do Espadarte, onde moradores e turistas poderão trocar materiais recicláveis por brindes e participar de ações de conscientização ambiental. Um mutirão de limpeza será realizado no dia 26 de julho nas praias do Atalaia e Espadarte.

Entre os expositores deste ano está a empreendedora paraense Elaine Lima, responsável pela marca Amazônia Space. A empresa levará ao público produtos elaborados com matérias-primas da Amazônia, como farofa de tapioca, molhos e sais, que estão entre os destaques do portfólio.

"A expectativa é a melhor possível. O Sebrae na Sua Praia ajuda a aumentar as vendas e ainda dá uma visibilidade enorme para o nosso trabalho. Durante o verão, Salinópolis recebe visitantes de várias partes do Brasil e até do exterior, e participar da loja colaborativa significa apresentar produtos de qualidade para um público muito maior", afirma.

Distritos de Belém

Além de Salinópolis, o projeto chegará pela primeira vez à região metropolitana de Belém. Em Mosqueiro, uma loja colaborativa será montada no Recanto dos Tamarindos, reunindo 15 empreendedores dos segmentos de gastronomia e economia criativa. As praias do Chapéu Virado e do Farol também receberão postos de coleta de resíduos, arena de jogos, espaço infantil e atividades educativas. A programação inclui ainda um mutirão de limpeza entre as duas praias, marcado para 18 de julho.

Em Outeiro, a loja colaborativa funcionará no estacionamento da Praia Grande, com a participação de nove empreendedores das áreas de gastronomia e economia criativa. O espaço também contará com posto de coleta de resíduos, arena de jogos, espaço infantil e um mutirão de limpeza na Praia Grande, previsto para 19 de julho.

Assim como em Salinópolis, a programação em Mosqueiro e Outeiro terá visitação gratuita, das 17h às 22h, entre os dias 17 de julho e 1º de agosto. Ao todo, mais de 130 pequenos empreendedores participarão da iniciativa nas três localidades, aproveitando o aumento do fluxo de turistas durante o verão para ampliar as oportunidades de vendas e fortalecer a produção local.