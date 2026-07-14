Veja 6 dicas de economia de energia para pequenos negócios durante o verão amazônico

Com a chegada do verão amazônico, período marcado por temperaturas elevadas e maior circulação de pessoas em praias e balneários, pequenos negócios do litoral paraense registram aumento na demanda por seus serviços. Nesse cenário, cresce também a utilização de equipamentos elétricos, como aparelhos de ar-condicionado, refrigeradores, freezers e iluminação, tornando a eficiência energética uma estratégia fundamental.

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O consumo consciente de energia emerge como uma ferramenta crucial para reduzir custos e aumentar a competitividade das empresas. Dados recentes do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel) apontam que restaurantes, supermercados e meios de hospedagem estão entre os segmentos comerciais com maior consumo. Fatores como temperatura ambiente, tempo de funcionamento dos equipamentos e hábitos de consumo influenciam diretamente o gasto de energia.

Em estabelecimentos como restaurantes e lanchonetes, câmaras frigoríficas, freezers, refrigeradores, equipamentos de preparo de alimentos e aparelhos de climatização permanecem ligados durante grande parte do dia para atender ao aumento da demanda de clientes. Essa realidade reforça a necessidade da adoção de práticas de eficiência energética.

“Quem empreende sabe que controlar os custos é tão importante quanto vender bem. Quando o movimento aumenta, o consumo de energia também é alterado. Estamos aprendendo que pequenas atitudes, como cuidar da manutenção dos equipamentos e evitar desperdícios, ajudam a economizar e permitem investir mais no crescimento do restaurante”, afirma a microempreendedora Elka Pompeu, proprietária de um restaurante familiar em Salinópolis.

Eficiência energética como ferramenta de gestão

Para Pricila Hinvaitt, analista de Eficiência Energética da Equatorial Pará, o consumo consciente de energia deve ser encarado como uma ferramenta de gestão para os pequenos negócios. “Durante o verão amazônico, muitos restaurantes, pousadas, supermercados e outros estabelecimentos ampliam o horário de funcionamento e intensificam o uso desses equipamentos. Por isso, investir em eficiência energética é uma decisão estratégica para comerciantes e empreendedores”, destaca.

A analista complementa que a substituição de equipamentos antigos por modelos mais eficientes, com Selo Procel, ajuda a reduzir custos operacionais, aumenta a competitividade dos negócios e contribui para um consumo de energia mais consciente.

Recomendações para economia e sustentabilidade

Entre as principais recomendações para os pequenos negócios, visando a redução de gastos e o uso racional da energia, estão:

Manter aparelhos de ar-condicionado com filtros limpos; Evitar abrir refrigeradores sem necessidade; Verificar a vedação de freezers e geladeiras; Desligar os equipamentos que não precisam permanecer ligados fora do horário de funcionamento; Realizar revisões periódicas das instalações elétricas; Priorizar a compra de equipamentos com o Selo Procel, referência nacional em eficiência energética.

Além de reduzir custos operacionais, a adoção dessas práticas contribui para o uso mais racional da energia elétrica e fortalece a sustentabilidade dos empreendimentos, especialmente em um período como o verão amazônico.