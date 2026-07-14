Óculos de sol disparam nas vendas, enquanto coletes e boias ainda aguardam reação no comércio

O início das férias de julho tem apresentado cenários distintos para o comércio de produtos voltados ao verão amazônico em Belém. Enquanto as lojas de óculos de sol registram aumento expressivo nas vendas até esta segunda (13/07), impulsionado pela preparação dos consumidores para viagens e passeios, comerciantes de coletes, boias e acessórios de praia ainda consideram o movimento abaixo das expectativas e esperam uma recuperação na segunda metade do mês.

(Foto: Ivan Duarte)

Óculos de sol lideram a procura

Em uma loja de óculos no centro comercial da capital, o movimento superou as expectativas logo nas primeiras semanas de julho. Segundo o atendente Rhuany Azevedo, a procura cresceu cerca de 70% em relação ao período anterior e a expectativa é fechar o mês com um aumento de até 100% nas vendas.

Rhuany Azevedo. (Foto: Ivan Duarte)

"Do início de julho pra cá, até o dia 13, a venda de óculos de sol aqui já aumentou cerca de 70%. A nossa expectativa até o final de julho é que as vendas cheguem aos 100%", afirma.

De acordo com ele, a loja chegou a reforçar o estoque para atender à demanda. "A gente já teve que pedir mais mercadorias porque houve uma grande procura. Hoje, inclusive, está chegando mais óculos", relata.

Os modelos menores, considerados mais estilosos e procurados para fotografias durante as viagens, lideram as vendas. O público feminino representa a maior parte dos clientes.

Rhuany Azevedo durante entrevista ao Grupo Liberal. (Foto: Ivan Duarte)

"As mulheres estão procurando muito mais estilo, óculos para bater fotos. Julho é a época que elas gostam de se arrumar mais", diz.

Os preços variam entre R$ 50 e R$ 60 no varejo e de R$ 18 a R$ 35 no atacado. Segundo o comerciante, a loja vende, em média, cerca de 500 óculos por dia, somando as modalidades de atacado e varejo.

(Foto: Ivan Duarte)

Itens de praia ainda esperam aquecimento

O cenário é diferente para quem comercializa produtos de praia e piscina. Embora alguns itens de segurança infantil tenham boa saída, o volume geral de vendas ainda não alcançou o desempenho registrado no mesmo período do ano passado.

Segundo a gerente de uma loja de variedades, Josany Silva, os coletes infantis e protetores de braço são os produtos mais procurados neste início de férias.

Josany Silva. (Foto: Ivan Duarte)

"A venda de itens de praia está até nos surpreendendo, principalmente no item de segurança. Os coletes e a proteção de braço das crianças estão saindo bastante", afirma.

A mercadoria chegou recentemente à loja e, em apenas uma semana, cerca de 30 coletes já foram vendidos. Ainda assim, ela considera que o ritmo permanece abaixo do esperado.

(Foto: Ivan Duarte)

"Em comparação ao ano passado, as vendas ainda estão fracas. Já estamos quase na metade de julho e eu estou achando o movimento baixo", avalia.

Além dos coletes, as boias de maior tamanho e as camas infláveis aparecem entre os produtos mais vendidos. Os coletes custam cerca de R$ 26 no varejo e entre R$ 20,99 e R$ 22 no atacado. Já as boias variam entre R$ 35 e R$ 60, dependendo do modelo e do tamanho.

(Foto: Ivan Duarte)

Expectativa é de melhora na segunda quinzena

Apesar do desempenho ainda tímido dos itens de praia, a expectativa dos comerciantes é de crescimento nas próximas semanas, já que muitos consumidores programaram as férias para a segunda quinzena de julho.

(Foto: Ivan Duarte)

"A gente está esperando que o movimento melhore mais porque muita gente deixou para sair de férias agora na segunda quinzena. Nossa expectativa está baseada nesse período", afirma Josany.











