Bairros ficam sem energia após trio elétrico romper fio de alta tensão durante procissão em Belém

Trechos dos bairros do Umarizal, Marco, Pedreira e Fátima estão sem energia elétrica na noite desta terça-feira (12), em Belém, após um trio elétrico romper um fio de alta tensão durante a Procissão Luminosa da Festividade de Fátima 2026.

O incidente ocorreu durante a passagem da caminhada religiosa pela rua Antônio Barreto com a travessa 9 de Janeiro, no bairro do Umarizal. Após o rompimento, o cabo ficou apoiado sobre a estrutura do trio elétrico, que permaneceu energizada e provocou momentos de tensão entre os participantes da procissão.

Por causa da forte chuva que continua caindo em Belém, equipes da distribuidora de energia elétrica estão impossibilitadas de dar prosseguimento imediato aos trabalhos de reparo na rede elétrica. A condição climática dificulta a atuação dos técnicos por questões de segurança.

O incidente também deixou um Guarda de Nazaré ferido e obrigou os cantores da banda católica Ministério Seráfico e integrantes da equipe técnica a permanecerem presos no trio elétrico por cerca de 50 minutos, até que a situação pudesse ser controlada sem riscos.