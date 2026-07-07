Cabo Verde ganha visibilidade com a Copa do Mundo; confira preços de voos saindo de Belém e hotéis

A trajetória da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026 fez o pequeno arquipélago africano ganhar visibilidade internacional além do futebol. Segundo o embaixador de Cabo Verde no Brasil, José Pedro Máximo Chantre D'Oliveira, em declaração à imprensa, a expectativa é que o país receba mais turistas do que em 2025 após a exposição conquistada durante o Mundial. Mas viajar de Belém para a ilha precisa de planejamento.

Atualmente não há voos diretos entre a capital paraense e Cabo Verde. As viagens costumam incluir conexões em cidades brasileiras e europeias, como Lisboa, com a linha aérea TAP, onde foi retomada uma ligação direta com o país africano.

Dependendo da data e da antecedência da compra, passagens de ida e volta partindo de Belém podem custar em torno de R$ 8 mil a R$ 12 mil, com tempo de deslocamento superior a 20 horas. O mês de agosto, segundo a plataforma SkyScanner, costuma ser o período mais barato para viajar. O período é marcado por chuvoso devido à temporada de inverno na região.

Em uma simulação feita pelo Grupo Liberal para uma viagem na classe econômica entre os dias 1º e 15 de agosto, a opção mais barata foi encontrada por R$ 8.848. O trajeto parte de Belém, com conexão em Lisboa, até chegar ao Aeroporto Internacional Amílcar Cabral (GVAC), localizado na Ilha do Sal, em Cabo Verde, totalizando 21 horas e 32 minutos de viagem.

Já o voo mais rápido, também na mesma data, tem duração média de 18 horas e 8 minutos, com custo de R$ 11.552. O percurso é o mesmo: saída de Belém, conexão em Lisboa e, em seguida, destino final em Cabo Verde. As simulações consideram valores para apenas um adulto.

Em uma outra possibilidade, Para quem pretende visitar Cabo Verde ainda em julho, o custo da viagem ainda é elevado. Em outra simulação feita pelo Grupo Liberal para o período de 10 a 18 de julho, as passagens saindo de Belém variam entre R$ 9.687 e R$ 11.831. A diferença de preço está relacionada, principalmente, ao tempo de viagem, que pode variar de 16 horas e 3 minutos a 23 horas e 20 minutos, com conexão em Lisboa antes do destino final na Ilha do Sal.

Alta procura

Entre novembro e junho, o arquipélago passa pela estação seca. Nesse período, o clima é predominantemente ensolarado, com pouca chuva, temperaturas entre 24°C e 28°C e condições ideais para aproveitar as praias, fazer passeios ao ar livre e praticar esportes aquáticos.

Também com base na simulação para uma viagem de Belém a Cabo Verde entre os dias 1º e 15 de novembro, as passagens aéreas de ida e volta foram encontradas a partir de R$ 8.274, com opções chegando a R$ 15.440, conforme a companhia aérea e o tempo de viagem. Já a hospedagem na ilha do Sal apresenta diárias a partir de R$ 378, em hotéis três estrelas, enquanto opções de categoria superior variam entre R$ 602 e R$ 1.036 por noite.

Hospedagem

A hospedagem apresenta opções para diferentes perfis de viajantes. Em cidades como Praia e Mindelo é possível encontrar hotéis econômicos a partir de aproximadamente R$ 150 por diária, enquanto resorts nas ilhas mais procuradas, como Sal e Boa Vista, podem ultrapassar R$ 1 mil por noite, especialmente na alta temporada.

Para hospedagem entre 10 e 18 de julho, os preços dos hotéis na Ilha do Sal começam em R$ 737 por diária, com café da manhã incluso. A pesquisa, feita na plataforma Skyscanner, encontrou 204 opções de hospedagem, com valores que variam conforme a localização e a categoria do estabelecimento.

Já na simulação entre 1º e 15 de agosto, a oferta de hospedagem é menor e os preços também sofrem alteração. A simulação do Grupo Liberal identificou 152 opções de hotéis na Ilha do Sal, com diárias a partir de R$ 439, também com café da manhã incluso, segundo levantamento realizado no Skyscanner.