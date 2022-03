Veículos com finais de placas 73 a 93 têm descontos no IPVA até esta segunda-feira (14)

Proprietários de veículos com final de placas 73 a 93 podem pagar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA/2022), com desconto, até hoje (14), antecipando o pagamento em parcela única. Aqueles que não tiveram multas nos dois últimos anos, podem pagar o tributo com abatimento de 15% no valor. O desconto é de 10% para quem não recebeu multas no ano passado e 5% de nas demais situações.

Como realizar o pagamento?

Para recolher o IPVA, deve se obter o Documento de Arrecadação Estadual, (DAE) no Portal de Serviços da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa).

Quais as outras formas de pagamento do IPVA?

Existem ainda duas outras formas de pagamento do IPVA: parcelamento em até três vezes antes do vencimento, sem desconto, ou pagamento integral junto com o licenciamento, sem desconto. Para antecipar o pagamento do IPVA em três parcelas deve-se observar a data no calendário anual, disponível no site Sefa. [

O pagamento é na rede bancária autorizada junto a Sefa: Banpará, Banco da Amazônia, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, (CEF), além das casas lotéricas.

Do total de IPVA arrecadado, 50% ficam para o Estado e 50% são destinados ao município onde o veículo é licenciado. Os valores do IPVA 2022 tiveram reajuste médio de 11%.

Para mais informações:

Para dúvidas, telefonar para o Call Center, 0800.725.5533. A ligação é gratuita e atende das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira; pelo email atendimento@sefa.pa.gov.br ou pelo chat no site www.sefa.pa.gov.br.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)