Valor do dólar: moeda fica abaixo de R$ 5 apesar da crise e da guerra na Ucrânia; veja porque

Mesmo com a crise econômica e a guerra na Ucrânia, o dólar tem surpreendido e ficado mais barato. A moeda americana está rondando os R$ 4,80, preço mais baixo em dois anos. Entenda o que acontece para a queda da moeda estadunidense.

Por que o dólar está caindo?

Os especialistas dizem que há alguns fatores principais. O primeiro é a alta das commodities, movimento reforçado pelo conflito no leste europeu. O Brasil é um grande produtor e exportador mundial e, com o receio de escassez da oferta dessas commodities, o preço de produtos como milho, trigo e petróleo tem subido nos últimos meses. E os países exportadores de commodities estão menos vulneráveis às tensões geopolíticas, como os da América Latina, que têm se beneficiado.

A segunda principal explicação é a Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. Agora ela está em 11,75%, podendo subir mais nos próximos meses. Isso permitiu direcionar o olhar dos investidores para o Brasil. Ainda, tem havido um redirecionamento de fluxos de investimentos.

Somado a isso, a bolsa brasileira mais barata também influenciou neste cenário. E por último, houve e saída de investimentos da Rússia e do leste europeu, por conta da guerra, rumo a outros mercados emergentes.

Ou seja, esses quatro fatores influenciaram na entrada de dólar no país, que acabou ficando mais barato em relação ao real.

O dólar vai continuar barato?

Vários analistas avaliam que, como as commodities devem continuar em alta e o Banco Central pretende subir ainda mais os juros no Brasil, o preço do dólar pode cair ainda mais. Porém, isso não deve se sustentar no prazo mais longo. Até porque, este é um ano de eleições e o dólar pode ganhar mais força nos próximos meses.