Dólar opera em queda pelo sétimo dia seguido e chega a R$ 4,79

O dólar opera novamente em queda nesta quinta-feira (24), rondando o patamar de R$ 4,80 e engatando o sétimo dia seguido de baixa, em meio ao patamar atraente dos juros básicos no Brasil e à disparada nos preços das commodities. As informações são do portal Metrópoles.

Nesta quarta-feira (23), o dólar fechou em queda de 1,43%, cotado a R$ 4,8438, o que fez a moeda americana chegar ao menor patamar desde 13 de março de 2020 (R$ 4,8127). Com o resultado, passou a acumular queda de 6,06% no mês. No ano, tem baixa de 13,11% frente ao real.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)