Vale e Sebrae realizam o evento Hackathon Empreende Belém

Neste final de semana, a capital paraense recebeu pela primeira vez o Hackathon Empreende Belém, evento realizado pela Vale e pelo Sebrae que reuniu na feira Pará Negócios no Hangar, programadores, designers, geólogos, engenheiros e outros profissionais para pensar soluções inovadoras e negócios socioambientais com impacto positivo que têm por objetivo ajudar a capital paraense a estar preparada para a COP-30 que vai acontecer em 2025 em Belém do Pará.

O evento foi marcado pela participação e colaboração entre os participantes que resultou em soluções inovadoras para questões sócio ambientais relacionadas à infraestrutura, saneamento, turismo e bioeconomia.

Foram dois dias de palestras, reuniões, rodadas de mentorias e pitchs, apresentações dinâmicas feitas por 12 grupos de no mínimo 10 pessoas, que criam ideias de negócios que têm como objetivo resolver uma necessidade do mercado ou de um grupo específico da sociedade.

São projetos que abordam desde a sustentabilidade na construção civil, a ampliação da visibilidade dos pontos turísticos de Belém, conexão entre cooperativas de coleta seletiva até a distribuição de água potável para pequenos negócios localizados na região das ilhas.

As apresentações foram avaliadas por uma banca especializada nas categorias modelo de negócios, design/experiência de usuário, viabilidade técnica e econômica e contribuição para o desenvolvimento sustentável da região para a bioeconomia.

Nesta primeira edição do Empreende Belém, foram selecionadas três iniciativas cujas equipes receberam premiações em dinheiro. O terceiro lugar ficou para o projeto Caminus, que propõe a adoção de uma estufa automática à base de luz Ultravioleta (UVA) para secagem mais rápida de materiais biodegradáveis, como fibras, caroços e sementes, para negócios ligados à confecção das chamadas biojoias.

No segundo lugar, o projeto Hydrus propôs uma solução sustentável para melhoria no tratamento e no acesso à água potável na região insular de Belém com a criação de um equipamento de baixo custo que utiliza, na filtragem da água, o caroço do açaí em lugar do carvão ativado, promovendo o acesso à água limpa e de qualidade de forma mais econômica para as populações ribeirinhas.

O destaque e primeiro lugar ficou com o projeto Concreto Verde, que propõe a utilização do vidro triturado misturado ao concreto para a fabricação de bloquetes sustentáveis. Inspirado no conceito de economia circular, o Concreto Verde não só pretende ajudar o meio ambiente com a redução do uso de areia, como também cria oportunidades para catadores e coletores de recicláveis com incremento na renda mensal. Como resultado, os bloquetes podem ser utilizados como alternativa de baixo custo na construção civil, ideia que garantiu à equipe vencedora o prêmio máximo de sete mil reais.

Para o Diretor de Tecnologia da Vale na região Norte, Hélio Mosquim, o evento cumpriu seu papel e trouxe bons resultados em inovação que podem atender às necessidades da cidade e trazer melhorias para a vida das comunidades.

“Os temas tratados foram relevantes, as tecnologias foram inovadoras e com certeza têm altíssimo potencial. A parceria entre as entidades, junto com as capacitações, as mentorias e demais atividades conjuntas desenvolvidas no evento conseguiram dar um direcionamento maior para que esses grupos pudessem impulsionar suas ideias e alavancar seus negócios com o olhar da sustentabilidade em primeiro lugar", declarou.