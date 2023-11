Primeiro dia da 10ª edição da Feira Pará Negócios atrai grande público neste sábado

Mesmo antes da abertura marcada para começar às 10h, o público já formava longas filas na área de credenciamento para acesso ao primeiro dia da 10ª edição da Feira Pará Negócios, na manhã deste sábado (18), no Hangar Centro de Convenções, em Belém. Considerado um dos maiores eventos de empreendedorismo do Estado, a exposição reúne cerca de 200 expositores, além de rodadas de negócios, palestras, encontros, palco para shows, podcasts, pitch de negócios, entre outras atividades. Segundo a organização do encontro, a expectativa é que sejam gerados R$ 16 milhões em negócios, com capacitação de, aproximadamente, 10 mil empreendedores. O evento encerra no domingo (18).

Momento da abertura oficial da 10ª edição da Feira Pará Negócios (Cristino Martins/O Liberal)

Para Rafaela Cruz, representante de uma confeitaria artesanal de chocolate local, a expectativa para os dois dias de evento é grande, não só em relação à comercialização dos produtos da empresa, como também para a divulgação do negócio. “Os nossos produtos têm como carro-chefe as barras recheadas com cupuaçu, bacuri, castanha-do-Pará, bombons finos, brownies com recheios regionais, e várias opções. Aqui na feira estamos com uma expectativa muito grande, por ser uma feira renomada, e nós estamos felizes com a oportunidade que nos deram. Estamos em um stand do Sebrae e em outro ponto”, comentou.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é um dos apoiadores da Feira Pará Negócios desde a primeira edição do evento. Domingas Ribeiro, diretora-técnica do Sebrae, afirma que a parceria visa incentivar novos empreendimentos e aqueles empreendimentos que já atuam no mercado. Neste ano, a entidade tem como foco a COP-30, que será realizada em 2025 na capital paraense, por conta disso, foram escolhidos quatro pilares para serem trabalhados durante as ações do Sebrae na feira, explicou Domingas Ribeiro, entre eles estão a inovação e a sustentabilidade.

“Vamos ter premiações de novos negócios para incentivar inovação e sustentabilidade. As premiações são para doze empresas que vão se inscrever, onde vai focar sempre nas questões de sustentabilidade, criação e finanças do negócio. Nesses dois, além da capacitação, vamos ter uma banca examinadora de universidades de nome dentro do Estado, que vão eleger três empresas que serão premiadas no domingo à noite. A premiação gira em torno de até 7 mil reais para incentivar cada vez mais a implantação desses negócios”, disse Domingas Ribeiro.

Segundo a organização do encontro, a expectativa é que sejam gerados R$ 16 milhões em negócios, com capacitação de, aproximadamente, 10 mil empreendedores (Cristino Martins/O Liberal)

A vice-governadora Hana Tuma também participou da abertura do evento. Logo na sua chegada, ela disse à imprensa que a Feira Pará Negócios é importante para o Estado por estimular o empreendedorismo paraense. A representante do Poder Executivo estadual, avaliou o tema da 10ª edição do encontro - "Inovação e Sustentabilidade" - como relevante e que deve ser realizado de fato, de forma sustentável. “Essa feira visa estimular o empreendedorismo, inovação, agregar valor às nossas marcas de sustentabilidade, que isso vai levá-las cada vez mais ao mercado internacional e ao mercado nacional, buscando assim abrir novos mercados e estimular cada vez mais a produção do nosso Estado”, afirmou.

Elizabeth Grunvald, diretora da Associação Comercial do Pará (ACP), entidade organizadora da Feira Pará Negócios, destacou o potencial do evento em sua 10ª edição: “É muito mais que uma feira! É uma evento que engloba um pavilhão de feira com cerca de 200 expositores, e o mais importante, é uma mostra, uma vitrine representativa do setor produtivo do Estado. Aqui temos estandes de 4m² com microempresas, 100 e 200 m² para grandes para grandes empresas, portanto, a gente abriga e dá visibilidade a todas as empresas de todos os segmentos da economia e de todos os tamanhos (...) Hoje estou só alegria, pois estamos comemorando dez anos de um evento que está consolidado como a maior feira do segmento produtivo do Estado”.