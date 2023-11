Em dois dias, Feira Pará Negócios reuniu mais de 200 expositores e mais de 30 mil visitantes

O encerramento da 10ª edição da Feira Pará Negócios, realizada pela Associação Comercial do Pará (ACP), aconteceu neste domingo (19), no Centro de Convenções da Amazônia - Hangar, em Belém. Ao longo de dois dias de programação, a qual começou no sábado (18), o evento reuniu mais de 200 expositores e ultrapassou a expectativa dos 30 mil visitantes esperados pela organização, aponta Lúcio Cavalcante, superintendente da ACP.

“O público compareceu na programação técnica e a gente está aqui prestigiando esses mais de 200 expositores que nós temos. As nossas expectativas, tanto de público quanto de participação na programação técnica, foram superadas. Para fechar com chave de ouro, eram R$16 milhões, mas já recebemos notícias de que só um setor deve assinar um contrato de R$ 5 milhões. Então, vai superar tranquilamente uns R$ 20 milhões na geração de negócios neste evento”, declara Cavalcante.

Para o encerramento desta edição, Lúcio destaca a recuperação dos setores econômicos após o período de pandemia. “Nós estamos vivendo esse momento pós-pandemia, então temos a consolidação de tudo que foi construído ao longo desse tempo e o retorno efetivo de eventos. É um sucesso, e a gente vê isso pelo público”, avalia o superintendente .

Participando pela primeira vez da Feira, o empresário Jefferson Galvão prospecta o alcance do seu negócio durante o evento. Dono de alguns segmentos de eventos, Jefferson decidiu levar para a exposição um pouco do novo empreendimento. Em 2022, ele decidiu investir no ramo da gastronomia e abriu um restaurante na ilha do Combu. “Temos a oportunidade de fazer os participantes degustarem a nossa comida, ter uma amostra do nosso cardápio. Então a feira para a gente é um sucesso, muito positiva”, afirma o empresário.

“A expectativa é que as pessoas que degustaram nossa comida e que gostaram nos procurem para fazermos eventos. Fazemos eventos corporativos, eventos sociais, que visitem o restaurante, que possam conhecer todo o nosso cardápio”, completa Galvão.

Várias faces do empreendedorismo

Sofia Paz, coordenadora da associação sem fins lucrativos Pará Solidário, reforça a dedicação de espaços que valorizem o empreendedorismo feminino e as práticas sustentáveis. Estreante no evento, a organização, que atende mães solo e catadoras de lixo do Aurá, levou um grupo de mulheres empreendedoras que trabalham com materiais recicláveis para participar da Feira Pará Negócios.

Elas fizeram, ao longo do ano, 30 cursos profissionalizantes com voluntários e profissionais da área de sustentabilidade e de artesanato. A gente conseguiu trazer elas para que entendam como é esse mundo do empreendedorismo, que é corrido, que não é fácil, mas que a gente está aqui para vender nosso produto, para mostrar o que elas são capazes de fazer. E isso é muito inspirante, porque as mulheres merecem isso aqui”, pontuou Sofia.

A presidente do Conselho da Mulher Empreendedora (CME) da ACP, Isabela Araújo, destaca que em comemoração ao Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, celebrado neste domingo (19), o CME realizou uma série de ações na Pará Negócios para valorizar a data, como oficinas, gravação de podcast, pitch de negócios, entre outras.

Com cerca de 20 quiosques de empreendedoras diretamente associadas ao CME, Isabela reafirma a posição das mulheres como donas do próprio negócio e aponta a atuação do CME neste processo.

“É justamente congregar empresárias com as suas realidades. A importância de ter um local, uma rede de apoio que entenda elas. Mesmo que, obviamente, a gente tenha uma igualdade, mas o agir, o resultado, as necessidades, dificuldades são bem diferentes do homem. Então, ter o Conselho da Mulher Empresária dentro da Associação Comercial faz com que essas empreendedoras possam ingressar na associação e não se sentirem perdidas ou sozinhas, mas sim com uma grande rede de apoio”, conta Araújo.

Já para Igor Silva, gerente do Sebrae, a participação no Pará Negócios é uma ferramenta para gerar um posicionamento estratégico, sobretudo para os empreendedores, que podem se relacionar com as pessoas que visitam a feira. Entre os expositores estavam empreendedores que atuam com mobilidade, hospitalidade, economia criativa, alimentos e bebidas.

“A gente vem se posicionado nesse sentido para mostrar que existe solução para quem já tem um negócio de base tradicional e para novos negócios que vão ser oportunizados hoje, e a gente espera mostrar para as pessoas que percebem assim a floresta de oportunidades e que cada um pode aproveitar da melhor maneira possível”, conclui Silva.