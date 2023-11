Crianças visitam a Feira Pará Negócios e aprendem mais sobre Sustentabilidade

Cerca de 40 crianças moradoras do bairro da Águas Lindas, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, participarão neste sábado (19), do Projeto Tela Verde, do Ministério do Meio Ambiente e Clima, que ocorrerá durante a 10ª edição da Feira Pará Negócios, realizada pela Associação Comercial do Pará (ACP), no Centro de Convenções da Amazônia – Hangar.

O Projeto visa sensibilizar e educar sobre a importância da preservação ambiental, por meio de produções audiovisuais, e seleciona conteúdos independentes relacionados à temática socioambiental.

As crianças serão levadas para o evento pelo “Bosque Bus”, serviço de transfer gratuito, lançado neste mês e oferecido pelo Bosque Grão-Pará aos turistas que chegam e deixam a cidade. “O objetivo da atividade é oportunizar que essas crianças tenham uma conexão com as formas de transformação por meio da sustentabilidade e cuidado com o meio ambiente e, mais que isso, inseri-las nesse espaço de discussão e aprendizagem”, pontua Raphaella Rocha, gerente de marketing do shopping.

Durante a visita à Feira, as crianças terão a chance de explorar diferentes setores e conhecer, de perto, o dinamismo do ambiente empresarial, aliado aos avanços de proteção do meio ambiente. “Nossa missão é contribuir para que os pequenos participantes tenham uma experiência inovadora, em um ambiente ainda desconhecido e que eles levem todo o conhecimento adquirido para dentro de suas casas e, assim, se tornem multiplicadores de boas práticas”, finaliza Raphaella.