Palestra de Nilson Pinto, presidente do IDEFLOR-BIO, marca 1º dia da feira Pará Negócios

A Associação Comercial do Pará (ACP) inaugurou com sucesso a primeira edição da feira Pará Negócios, que reúne cerca de 200 expositores no Hangar Convenções & Feiras da Amazônia. Com uma programação diversificada, o evento pretende ser mais um marco para os negócios na região amazônica, destacando-se por rodadas de negócios, palestras, encontros, shows, podcasts e pitch de negócios.

O público compareceu em bom número ao primeiro dia, demonstrando entusiasmo crescente em relação à Amazônia, tanto por visitantes quanto pelos moradores locais, a floresta está na vitrine do mundo. "Nunca vi tanta energia positiva em um evento como este. A Amazônia está no centro das atenções, e isso é inspirador, nos convida a conhecer nossa teraa, a estudá-la, a investir nela, isso contagia", afirmou Marina Vilaça, microempresária local na área de açaí.

Ao longo do dia, diversos participantes elogiaram a variedade de atividades oferecidas. João Santos, representante de uma empresa expositora, comentou: "As rodadas de negócios foram excepcionais para estabelecer contatos e parcerias. Os laços foram criados, conhecemos pessoas com potencial para investimento e que ficaram interessados. Agora é aguardar pelos próximos dias, mas a feira foi um excelente pontapé inicial para meu negócio", diz.

Evento reuniu bom público (O Liberal)

As rodadas de negócios foram marcadas por interações estratégicas entre os participantes, estabelecendo conexões potenciais para parcerias comerciais futuras. Os dados iniciais apontam para uma projeção de R$ 16 milhões em negócios, com estimativa de capacitação para cerca de 10 mil empreendedores ao longo do evento.

Destaque para a palestra de Nilson Pinto, doutor em Geociência, deputado federal e presidente do IDEFLOR-BIO. Pinto ressaltou a necessidade de diferenciar crescimento econômico de desenvolvimento, apontando para uma virada de chave na abordagem da sustentabilidade no Pará. "Ainda não conseguimos colocar em prática, mas já apertamos o cerco. Ouvimos falar de sustentabilidade há 50 anos, mas só agora vivemos uma verdadeira virada de chave, é preciso que a sociedade paraense perceba isso e agarre o conhecimento", afirmou Pinto.

O presidente do IDEFLOR-BIO falou ainda sobre as mudanças climáticas que afetam o planeta e das potencialidades da Amazônia para assumir protagonista no processo de discussão do tema. “A questão ambiental passou a ser um ativo importante de negociações comerciais. A União Europeia e outros blocos de nações importantes discutem bastante a formulação de legislações para impedir a negociação com locais que não sigam os principios desse novo mercado. Nós precisamos ter voz ativa nesse processo”, disse Nilson.

Com uma programação envolvente, a Pará Negócios promete continuar surpreendendo até o encerramento este domingo (18). O evento se firma como um ponto de referência para empreendedores e amantes da Amazônia, consolidando-se como catalisador do desenvolvimento sustentável na região.