Feira Pará Negócios acontece neste fim de semana, no Hangar

A 10ª edição da Feira Pará Negócios, realizada pela Associação Comercial do Pará (ACP), inicia neste sábado (10), às 10h, no Centro de Convenções da Amazônia - Hangar, em Belém, e terá dois dias de programação com rodadas de negócios, palestras, encontros, palco para shows, podcasts, pitch de negócios, entre outras atividades que estão previstas na programação, que é voltada para as áreas de gestão, empreendedorismo e vendas.

Com o tema "Inovação e Sustentabilidade", o evento vai reunir cerca de 200 expositores, com expectativa de gerar R$ 16 milhões em negócios, com capacitação de, aproximadamente, 10 mil empreendedores. O principal objetivo é facilitar a aproximação e network dos participantes com as empresas, debater sobre práticas inovadoras para o ecossistema de inovação com novas parcerias, com foco na sustentabilidade para gerar valor às marcas, aumentar a competitividade e promover a responsabilidade social corporativa.

“Vai funcionar aqui no Hangar, das 10 às 22 horas. A entrada é gratuita. Temos vários eventos integrantes. Vamos ter a palestra do Oscar Schmidt falando sobre superação e paixão, sobre a trajetória de sucesso deles, sobre a superação na vida. Além disso, o 18º encontro de educadores e gestores, o Congresso de Consultores Organizadores Nacionais e vários outros eventos que compõem a nossa agenda de show e uma programação cultural bem intensa”, explica Lúcio Cavalcanti, Superintendente da ACP.

Feira recebe palestra de Nilson Pinto, presidente do Ideflor-bio

A feira receberá Nilson Pinto, doutor em Geociências e presidente do Ideflor-bio, para discutir sobre a conservação ambiental, proteção da Amazônia e biodiversidade. O ex-jogador brasileiro de basquetebol Oscar Schmidt participará do evento para relatar sobre a sua história de superação.

A abertura da programação também contará com um encontro sobre os desafios e soluções para as cidades sustentáveis na Amazônia, tendo como mediadora Camille Vasconcelos, consultora em estratégia para sustentabilidade, e também com os prefeitos Patricia Alencar, de Marituba; Darci lermem, de Parauapebas; e Luziane Solon, do município de Benevides.