10° feira Pará Negócios será neste sábado, no Hangar

Neste sábado (18) será realizada a 10ª edição da Feira Pará Negócios, pela Associação Comercial do Pará (ACP). A feira terá início às 10h, no Centro de Convenções da Amazônia - Hangar, em Belém. Serão dois dias de programação com rodadas de negócios, palestras, encontros, palco para shows, podcasts, pitch de negócios, entre outras atividades que estão previstas na programação, que é voltada para as áreas de gestão, empreendedorismo e vendas.

Este ano com o tema "Inovação e Sustentabilidade", o evento reunirá cerca de 200 expositores, com expectativa de gerar R$ 16 milhões em negócios, com capacitação de, aproximadamente, 10 mil empreendedores. O principal objetivo é facilitar a aproximação e network dos participantes com as empresas, debater sobre práticas inovadoras para o ecossistema de inovação com novas parcerias, com foco na sustentabilidade para gerar valor às marcas, aumentar a competitividade e promover a responsabilidade social corporativa.

Banco da Amazônia apresenta linhas de crédito sustentáveis

O Superintendente Regional do Banco da Amazônia no Pará, Vanderlei Santos, ministrará uma palestra com o tema "Captação de Recursos – Transferências Federais, Linhas de Crédito, Financiamento para o Desenvolvimento Regional e Negócios". Vanderlei destaca que a feira será um espaço excelente para empreendedores que buscam desenvolver negócios sustentáveis e inovadores. "A participação do Banco na feira fortalece nossa parceria com os empreendedores, oferecendo inovação financeira de forma sustentável e contribuindo para o conhecimento do público", disse.

Sicredi apresenta soluções financeiras a empreendedores

Participando pelo segundo ano consecutivo da feira, a Sicredi realizará no sábado (18) a palestra “Gestão Inteligente de Pagamentos, Vendas e Recebimento”. O bate-papo conta com a participação de Victor Cerutti Fornari, Gerente Regional de Desenvolvimento da Sicredi Sudoeste MT/PA e especialista em Cooperativismo de Crédito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, com mais de 11 anos de atividades no mercado financeiro, e Thiago Fellipe Pereira da Silva, Assessor de Segmento Pessoa Jurídica na Sicredi Sudoeste MT/PA e especialista em Pessoa Jurídica, com mais de oito anos de atividade no mercado financeiro.

Amaury Braga Dantas, diretor executivo da Sicredi Norte, fala sobre a importância do incentivo e participação na feira. “A Pará Negócios é um momento em que nós vamos poder estar próximos do micro e pequeno empreendedores locais, para compreender as necessidades deles e apresentar soluções para ajudar no desenvolvimento desses empreendimentos e de investimentos. Além disso, com a temática desta edição teremos a oportunidade de mostrar a esse empreendedor formas de inovação e crescimento de forma responsável, sem abrir mão da sustentabilidade”, comentou.

Palestras sábado 18

14h30 às 16h - Transferências Federais, Linhas de Crédito, Financiamento para o Desenvolvimento Regional e Negócios

15h - Gestão Inteligente de Pagamentos, Vendas e Recebimento”

Serviços

• Data: 18 a 19 de novembro de 2023

• Horário: 10h às 22h

• Endereço: Av. Dr. Freitas, s/n – Marco, Belém – PA, 66613902.

