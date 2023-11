Feira Pará Negócios pretende receber mais de 20 mil participantes nesta 10ª edição

A poucos dias para a 10ª edição da feira “Pará Negócios”, que acontece nos dias 18 e 19 de novembro no Centro de Convenções da Amazônia - Hangar, em Belém, a Associação Comercial do Pará (ACP) adiantou para a imprensa, na manhã desta quarta-feira (8), um pouco do que está planejado para o evento que pretende receber mais de 20 mil pessoas neste ano. O evento acontecerá nos horários de 10h às 22h, com entrada gratuita, mediante inscrição no site da ACP.

Com o tema “Inovação e Sustentabilidade”, a diretora da ACP, Elizabeth Grunvald, destaca que, nesta edição, a feira abordará os principais aspectos sobre a recuperação do setor econômico após o período da pandemia, além de trazer para o debate o conceito de sustentabilidade, que, cada vez mais, é discutido pelo segmento empresarial.

“Depois de termos vivido momentos de pandemia, de toda essa superação que o próprio setor produtivo viveu e de retomada e crescimento, não poderíamos deixar de pensar em inovação e em sustentabilidade, porque, hoje em dia, você precisa inovar para manter o seu negócio no mercado. E inovação não é aquela ideia super maravilhosa, espetacular. Inovar no seu negócio é fazer diferente, é estar sempre antenado com aquilo que você está oferecendo. E não tem como deixar de pensar em sustentabilidade, sobretudo com a COP 30 que acontecerá em Belém”, ressalta Grunvald.

Segundo a presidente, a feira de negócios vai reunir cerca de 200 expositores, além de rodadas de negócios, palestras, encontros, palco para shows, podcasts, pitch de negócios, entre outras atividades que estão previstas na programação. Para o evento, a expectativa é que sejam gerados R$ 16 milhões em negócios, com capacitação de, aproximadamente, 10 mil empreendedores.

Ao longo da nossa experiência, essa décima edição da feira extrapola um pouco os dois dias, porque a gente faz muito negócio ao longo do evento, que tem o objetivo de fazer negócio, prospectar e capacitar que tem seu o empreendimento, e também estimular a quem ainda não empreende, mas está pensando em começar. Temos tido resultados muito bons, em termos de contatos e coisas que acontecem depois da feira”, declara Elizabeth Grunvald.

Com um estande para atender do micro ao grande empreendedor, o diretor executivo da Sicredi Norte, Amaury Dantas, afirma que a participação na “Pará Negócios” trará oportunidade para empreendedores que buscam soluções financeiras para o seu segmento.

“Vamos estar com os nossos gerentes operacionais, gerentes de negócio, prontos para responder perguntas, para esclarecer todas as indagações e, quem sabe, captar novos associados e realizar negócios, nosso objetivo é fomentar atividades de vários segmentos”, explica Dantas.