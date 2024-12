Vale a pena alugar um carro na viagem de final de ano? Confira dicas

No final do ano, boa parte das pessoas viaja e considera alugar um veículo para ter um apoio no destino durante as férias. Além de trazer flexibilidade e comodidade, usar um carro alugado também pode trazer mais segurança do que se locomover a pé ou em transportes públicos, por exemplo. Porém, uma desvantagem pode ser o custo, especialmente nos períodos de alta temporada, como o Réveillon. O Grupo Liberal separou algumas dicas com base em sites especializados.

Qualquer pessoa pode alugar um carro?

Cada locadora de veículos tem suas regras para alugar um carro. No geral, não é qualquer pessoa que pode fazer a transação. No geral, alguns requisitos são:

Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Ter um CPF

Possuir um cartão de crédito com saldo para caução

Ter pelo menos 21 anos de idade

Acumular dois anos de direção

Onde alugar carro para viajar?

As empresas que alugam veículos, geralmente, são grandes franquias disponíveis em várias cidades do país. Antes de alugar um carro para viajar, pesquise pelas melhores locadoras, compare as tarifas, escolha o melhor tipo de quilometragem e, caso precise, considere prolongar a estadia para economizar no valor das diárias. Conheça algumas das empresas que se destacam na locação de veículos:

Localiza

Rentcars

Movidas

Unidas

Kayak

Quais as vantagens de alugar um veículo?

Existem diversos pontos positivos em usar um carro alugado durante uma viagem de férias. Confira alguns deles:

Liberdade de ter um veículo disponível na hora que quiser e ir para onde desejar. Com um carro alugado à disposição, o turista consegue planejar melhor o seu dia e contornar qualquer imprevisto de horários. Facilidade de locomoção. Dependendo do destino, ter um veículo disponível é quase essencial, seja pela falta de transporte público no local ou pelos longos trajetos entre as atrações. E, mesmo nas cidades com ampla rede de transporte, há o incômodo dos ônibus e trens lotados, atrasos e perda de tempo durante a viagem. Segurança. Muitos motoristas pecam no aspecto da revisão do veículo, na forma de conduzir ou mesmo no número de horas trabalhadas. Tudo isso pode pôr em risco os passageiros. Ao alugar um carro em uma locadora de confiança, poderá andar com segurança, pneus calibrados, tanque cheio, estepe guardado, freios em dia e muito mais. Menos custos. O turista não precisa se preocupar com possíveis custos de manutenção de um carro alugado, já que a própria locadora arca com os gastos. E, se forem muitas pessoas viajando, o aluguel do carro dividido por todos pode sair bem mais barato do que pagar um transporte individual no metrô, por exemplo.

Quais as desvantagens de alugar um veículo?

Ter que dirigir e não poder beber. Caso o turista opte pelo aluguel de um veículo, deverá estar atento e não conseguirá relaxar totalmente. Isso porque não haverá o conforto de ter um motorista, ele pode pegar trânsito ou até se perder, mesmo com GPS. Não poderá também ingerir bebidas alcoólicas. Risco de locadoras desonestas. Ser enganado pela locadora é um problema que pode acontecer com qualquer pessoa. Contratar um carro e receber outro, combinar de sair com o tanque de combustível cheio e só perceber depois que ele estava incompleto ou ser cobrado por um risco que já estava no carro antes mesmo de sair do pátio são alguns dos problemas que podem surgir. Custo final. Principalmente se o viajante for usar pouco o carro ou estiver sozinho, os custos de um aluguel de veículo podem ser altos. É preciso levar também em consideração os custos com o combustível e o estacionamento, seja no hotel ou em outros lugares.

Quanto custa alugar um carro?

Os valores para alugar um veículo dependem da locadora, do período de locação, modelo do veículo, quilômetros rodados, entre outros fatores. Em períodos de alta temporada, porém, esses custos podem até dobrar. Outra questão que é importante ter no radar é que a maioria das locadoras costumam cobrar caução na hora do aluguel, valor que é devolvido ao fim do período.

As categorias de carro costumam ser divididas entre Compacto, Hatch, Sedan e Premium. Sendo assim, quanto maior o carro, maior seu preço.

Também é preciso escolher pagar por quilometragem livre ou quilometragem controlada. No primeiro caso, o motorista poderá circular à vontade com o veículo alugado. Já na segunda situação, deverá pagar pelas diárias mais o valor por cada quilômetro rodado. O valor pode variar de R$ 100 até mais de R$ 1.200 a diária.

Como economizar no aluguel de veículos?

Faça pesquisas e compare os preços e as tarifas de diferentes locadoras

Se puder, viaje na baixa temporada, porque os preços costumam ser menores nessa época

Reserve o veículo com antecedência

Dispense acessórios ou serviços que possam encarecer a sua diária e não são essenciais

Dê preferência para os contratos de quilometragem livre

Não se esqueça de calcular os custos extras, como combustível e estacionamento