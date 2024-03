Mercado de aluguéis de veículos no Pará atinge nível histórico

O mercado de aluguéis de automóveis no Pará teve um crescimento exponencial nos últimos cinco anos, quase quintuplicando o número de empresas no estado. De acordo com dados da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA), em 2019 havia apenas 261 empresas de aluguel de veículos na região, no entanto, em 2023 esse número disparou para 1.127, refletindo um aumento na demanda por serviços de aluguel de automóveis.

Ricardo Gomes Braz da Silva, membro do Sindicato das Locadoras do Pará, comentou sobre esse fenômeno: "O crescimento vertiginoso do mercado de aluguéis de automóveis no Pará reflete a crescente necessidade de mobilidade flexível e conveniente em nossa região. As locadoras estão desempenhando um papel crucial na facilitação do acesso a veículos para uma variedade de finalidades, desde o turismo, para profissionais que trabalham em aplicativos, até as necessidades corporativas", explica.

Este crescimento também se reflete na economia local, com um aumento proporcional no número de empregos diretos gerados pelo setor. Em 2023, o mercado de aluguéis de automóveis no Pará gerou 3.433 empregos diretos, um aumento significativo em comparação com os 2.510 empregos registrados em 2019, evidenciando o impacto positivo das locadoras na criação de oportunidades de trabalho na região.

Crescimento

Ronado Martins, CEO da Alucar, mostra um dos veículos da empresa (Cristino Martins)

Segundo Ronaldo Martins, CEO da Alucar, uma das principais empresas de aluguel de veículos corporativos da região, a crescente demanda por serviços de aluguel de automóveis no Pará reflete uma mudança de paradigma no modo como as pessoas encaram a mobilidade. “As locadoras estão se adaptando às necessidades dos clientes, oferecendo uma ampla gama de opções, desde veículos de luxo até soluções corporativas personalizadas", diz.

Os dados revelam que 70% da frota de veículos de aluguel no Pará é destinada à terceirização para empresas, destacando a importância das locadoras na prestação de serviços para o setor corporativo. Além disso, 20% dos veículos são destinados ao turismo e lazer, enquanto 10% são utilizados para turismo de negócios, demonstrando a diversidade de aplicações dos serviços de aluguel de automóveis na região.

Dados Nacionais

Enquanto isso, a nível nacional, o setor de aluguel de veículos também está experimentando um crescimento significativo. Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla), o faturamento bruto do setor em 2023 cresceu 22% em comparação com o ano anterior, totalizando R$ 44,9 bilhões. Com mais de 1,570 milhão de automóveis e comerciais leves na frota e um investimento em automóveis e comerciais leves de R$ 65,99 bilhões, o mercado de aluguéis de automóveis está se consolidando como uma força motriz da economia brasileira.

Em resumo, o mercado de aluguéis de automóveis no Pará está passando por uma transformação extraordinária, impulsionado pelo aumento da demanda por mobilidade flexível e conveniente. Com empresas locais e nacionais se adaptando às necessidades dos clientes, o futuro do setor parece promissor, oferecendo uma ampla gama de oportunidades para os consumidores e impulsionando o crescimento econômico da região.