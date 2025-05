Vai viajar no feriadão? Veja o preço da passagem de ônibus para municípios do Pará

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese/PA) divulgou nesta terça-feira (29/4) o custo das passagens de ônibus intermunicipais para moradores de Belém que desejam viajar para outros municípios paraenses no próximo feriadão.

Com o feriado do Dia do Trabalhador, em 1º de maio, caindo numa quinta-feira, muitos trabalhadores terão a oportunidade de "enforcar" a sexta-feira, garantindo pelo menos quatro dias de folga, contando com o fim de semana. Mas, para quem vai pegar a estrada durante esse período com destino a algum município do interior do Pará, os custos com transporte estão mais altos em comparação com o mesmo período do ano passado. O Dieese/PA afirma que os reajustes não são uniformes, mas podem ultrapassar 20%.

Segundo a pesquisa divulgada, o preço das passagens vendidas no Terminal Rodoviário de Belém varia de R$ 15 a R$ 209,89, dependendo do destino. A passagem mais barata é para Castanhal, enquanto a de Marabá é a mais cara, seguida por Tucuruí (R$ 173,97).

Veja os valores médios das passagens saindo de Belém:

Abaetetuba: R$ 35,00

Barcarena: R$ 36,00

Bragança: R$ 91,56

Cametá: R$ 106,70

Capanema: R$ 64,36

Castanhal: R$ 15,00

Colares: R$ 42,00

Marudá: R$ 60,00

Mosqueiro: de R$ 7,20 (ônibus urbano fora do Terminal, administrado pela Prefeitura de Belém, com gratuidade aos domingos e feriados) a R$ 15,00 (ônibus intermunicipal da linha regular dentro do terminal, administrado por cooperativa)

Marabá: R$ 209,89

Mocajuba: R$ 73,04

Paragominas: R$ 119,97

Salinópolis: R$ 91,56

São Caetano de Odivelas: R$ 43,00

Tucuruí: R$ 173,97

Vigia: R$ 34,00

Viagens interestaduais

Para quem vai em direção a outros estados, também com saídas a partir do Terminal Rodoviário de Belém, os valores das passagens encontrados foram:

São Luís/MA: R$ 200,00

Brasília/DF: R$ 450,00

Fortaleza/CE: R$ 535,00

São Paulo/SP: R$ 850,00

Rio de Janeiro/RJ: R$ 880,00

Transporte fluvial

O Dieese/PA também levantou os preços das passagens com saídas a partir do Terminal Hidroviário de Belém. Segundo a entidade, o valor gira em torno de R$ 60,00 para destinos como Soure, Salvaterra e Ponta de Pedras. Já para a ilha de Cotijuba, a passagem custa R$ 4,60 nas viagens de segunda a sexta-feira e R$ 9,20 aos sábados, domingos e feriados.

Combustível

Quem vai pegar a estrada em carro próprio também deve ficar atento aos custos. Dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) apontam que a gasolina encerrou a semana passada custando, em média, R$ 6,02 — um aumento de 9,25% em comparação ao mesmo período do ano passado.

O litro do etanol também ficou mais caro, com custo médio atual de R$ 4,73 — cerca de 15,08% a mais que no mesmo período de 2024. No caso do óleo diesel, atualmente com preço médio de R$ 6,08, o aumento em relação ao ano passado foi de 7,99%.