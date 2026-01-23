Capa Jornal Amazônia
Economia

Trump comemora acordo sobre o TikTok nos Estados Unidos e agradece a Xi

Em publicação na rede Truth Social, Trump afirmou que a plataforma foi responsável pelo bom desempenho que teve entre os jovens na eleição de 2024

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

Governo dos EUA defendeu a proibição do aplicativo com base em riscos à segurança nacional, em lei aprovada em abril de 2024 (Foto: Divulgação)

Donald Trump expressou satisfação ao afirmar que ajudou a "salvar" o TikTok, após o anúncio de um acordo para criar uma joint venture nos Estados Unidos.

Trump declarou que o aplicativo chinês será agora propriedade de "um grupo de grandes patriotas e investidores americanos".

Entre os principais investidores que irão gerir o TikTok nos EUA estão a Oracle, a Silver Lake e a firma de investimentos dos Emirados Árabes Unidos MGX.

Impacto Eleitoral e Agradecimentos

Em publicação na rede Truth Social, Trump afirmou que o TikTok foi responsável por seu bom desempenho entre os jovens na eleição de 2024. Ele espera ser lembrado por quem usa e ama a plataforma.

Trump também agradeceu ao vice-presidente JD Vance e ao presidente da China, Xi Jinping, pela negociação do acordo. Ele ressaltou que Xi "poderia ter escolhido o outro caminho, mas não o fez".

