Três mil famílias de Belém podem receber parabólica digital gratuita; saiba como

Mais de três mil famílias de Belém estão aptas para receberem a instalação de uma antena parabólica digital de maneira gratuita, segundo estimativas da Siga Antenado, entidade que representa um consórcio entre as operadoras Claro, Vivo e Tim.

As empresas foram as vencedoras do leilão do 5G e trabalham para limpar a frequência da banda C, a mesma na qual a nova tecnologia de internet irá funcionar e onde, hoje, é operado sinal parabólico tradicional.

Os novos equipamentos podem ser solicitados por famílias inscritas em programas sociais do Governo Federal tanto via telefone (0800 729 2404) quanto pelo site www.sigaantenada.com.br.

Quem solicitar o kit com a antena parabólica antes da implantação do 5G em Belém conseguirá marcar a instalação na data que preferir. Após a instalação do 5G, que deve ocorrer entre 6 e 28 de outubro de 2022, haverá ainda um prazo de 90 dias para os pedidos serem feitos.

O sinal das parabólicas tradicionais em breve será interrompido e a vantagem da iniciativa da Siga Antenado é garantir transmissões televisivas digitais de boa qualidade ao mesmo tempo em que acelera a implantação do 5G em Belém.

A avaliação é de Leandro Guerra, diretor-executivo da entidade, que esteve em Belém nesta terça-feira (27) para apresentar a iniciativa.

"É importante as pessoas se anteciparem. Em todo o Brasil, a gente tem tido um acolhimento muito grande. A gente previa uma demanda superior a que estava acontecendo, mas é um processo que está começando. E ele começa pelas capitais e a gente sabe que a grande demanda virá do interior e das áreas rurais, onde se recebe mais sinal por parabólica", afirma.

Até o fim do ano, as cidades com até 500 mil habitantes devem devem ser alvo do trabalho de limpeza da frequência, que deve seguir de maneira gradativa até janeiro de 2026, quando o foco será as cidades de até 30 mil habitantes.

No total, a Siga Antenado deve investir R$ 6,3 bilhões na implantação do 5G, que incluem seis infovias subfluviais ao longo dos rios da Amazônia nos próximos quatro anos.

Segundo o Ministério da Economia, o investimento deve alavancar R$ 250 bilhões em produtividade para diversos setores até 2035.