Trabalhadores podem sacar até R$ 1 mil de FGTS a partir desta semana; saiba mais

O saque extraordinário de até R$ 1 mil do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) estará liberado a partir da próxima quarta-feira (20), para os trabalhadores nascidos em janeiro, conforme o cronograma estabelecido, que considera o mês de nascimento dos beneficiários. Segundo esse calendário, os pagamentos seguem até o dia 15 de junho, para os nascidos em dezembro. As informações são do Portal Metrópoles.

A medida deve injetar cerca de R$ 30 bilhões na economia brasileira e beneficiar 40 milhões de pessoas, de acordo com o Governo Federal. A retirada do dinheiro será possível até o dia 15 de dezembro.

Como consultar o saldo que devo receber?

As consultas estão abertas desde o dia 8 de abril e podem ser feitas pelo site da Caixa Econômica Federal, pelo aplicativo FGTS e nas agências da Caixa. Cada trabalhador poderá sacar até R$ 1 mil, mesmo que tenha mais de uma conta vinculada do FGTS. Se você tiver menos de R$ 1 mil nas contas, vai sacar menos.

E se eu tiver mais de uma conta do FGTS?

O saque obedecerá a seguinte ordem:

Contas vinculadas relativas a contratos de trabalho extintos (contas inativas), com início pela conta que tiver o menor saldo; e Demais contas vinculadas, com início pela conta que tiver o menor saldo.

Quando vou receber?

Os pagamentos seguem um calendário relacionado ao mês de nascimento do trabalhador. Veja:

Nascidos em janeiro: 20/4

Nascidos em fevereiro: 30/4

Nascidos em março: 4/5

Nascidos em abril: 11/5

Nascidos em maio: 14/5

Nascidos em junho: 18/5

Nascidos em julho: 21/5

Nascidos em agosto: 25/5

Nascidos em setembro: 28/5

Nascidos em outubro: 1º/6

Nascidos em novembro: 8/6

Nascidos em dezembro: 15/6

Como fazer o saque?

O dinheiro vai ser disponibilizado automaticamente na conta do trabalhador no Caixa Tem, sem a necessidade de fazer a solicitação. Para incluir os trabalhadores sem conta, até 20 de abril, a Caixa Econômica Federal vai abri-las em nome de todos.

O saque impede outras movimentações de recursos do fundo?

Não. Continua sendo permitido o saque em situações como dispensa sem justa causa, extinção da empresa, aposentadoria, falecimento do trabalhador, pagamento de prestações do financiamento habitacional concedido pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH) a pessoas com idade igual ou superior a 70 anos, além dos casos de saúde definidos em lei.

Todos que têm direito deverão sacar o dinheiro?

Não. O crédito será automático, mas poderá ser desfeito pelo trabalhador até 10 de novembro de 2022.