Técnicos da Emater participam de treinamento para alavancar linha de crédito sustentável

Dez técnicos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater-PA) participarão de uma capacitação à elaboração de crédito rural na linha Banpará-Bio, desenvolvida pelo Banco do Estado do Pará. O treinamento acontecerá em São Félix do Xingu, no sudeste do estado, de 14 a 18 de fevereiro, com o objetivo de estimular o aumento da produtividade no campo e manter a floresta em pé, apoiando iniciativas que promovam a recomposição florestal, agricultura de baixo carbono e a sustentabilidade dos sistemas produtivos.

"Nesse período, uma equipe da instituição bancária parceira fará o treinamento da equipe de técnicos que atuam no escritório local da Emater, em São Félix do Xingu, sobre o uso da planilha e checklist de documentos. Esse treinamento é o primeiro a ser realizado, sendo uma espécie de projeto-piloto para validar e consolidar a nova linha de crédito", informou o engenheiro agrônomo da Emater, Thiago Leão, responsável pelo Núcleo de Crédito Rural (NCR), vinculado à Coordenadoria de Operações (Coper).

Até o fim deste mês, a expectativa é que 25 projetos de financiamento da nova linha sejam viabilizados. O crédito é voltado para produtores rurais inscritos no Programa Territórios Sustentáveis, que faz parte do Plano Amazônia, do governo estadual, que disponibiliza um valor de financiamento de até R$ 100 mil, com prazo de pagamento máximo de 12 anos e carência de até 48 meses.

As primeiras contratações da nova linha foram feitas por três produtores de São Félix do Xingu, e totalizaram um investimento de mais de R$ 249 mil na produção rural sustentável no município. O valor liberado para cada produtor rural será calculado de acordo com as necessidades produtivas de cada propriedade, já identificadas pelo diagnóstico feito pela Emater.

Segundo Leão, no mês de março, serão realizadas capacitações aos demais municípios da PA-279, (Tucumã, Ourilândia do Norte e Água Azul do Norte). Todos os municípios que aderirem ao Territórios Sustentáveis receberão capacitação abordando a nova linha.

Em 2021, através de projetos elaborados por técnicos da Emater, foram viabilizados recursos de R$ 87,151 milhões, por meio de linhas de financiamento destinadas ao público da agricultura familiar rural, visando ao fomento de diversas cadeias produtivas em todo o estado.