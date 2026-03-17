Sicredi une cooperativas no Pará e MT e amplia atuação com 220 mil associados

Uma união estratégica entre as cooperativas Sicredi Norte PA e Sicredi Ouro Verde MT foi aprovada em assembleia realizada neste mês de março e marca um novo ciclo de expansão do cooperativismo financeiro na região Norte. A decisão, submetida aos associados, reforça princípios como transparência, governança democrática e participação nas definições estratégicas.

Com a integração, a nova estrutura passa a operar sob a denominação Sicredi Ouro Verde MT/PA, com o objetivo de ampliar a capacidade de atuação, fortalecer empreendimentos locais e impulsionar iniciativas de desenvolvimento econômico sustentável. A proposta também prevê a expansão da presença institucional em Belém, na região metropolitana e em municípios do entorno.

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Expansão e fortalecimento regional

Segundo representantes das cooperativas, a união busca potencializar resultados por meio da soma de estruturas, experiências e estratégias. A expectativa é viabilizar projetos de maior porte, ampliar o acesso a serviços financeiros e fomentar atividades produtivas em diferentes setores da economia regional.

Eledir Techio, presidente do Conselho de Administração da Sicredi Ouro Verde MT, e Wilson Machado, presidente do Conselho de Administração da Sicredi Norte (Divulgação/Sicredi) Eledir Techio, presidente do Conselho de Administração da Sicredi Ouro Verde MT, e Wilson Machado, presidente do Conselho de Administração da Sicredi Norte (Divulgação/Sicredi)

O presidente do Conselho de Administração da Sicredi Norte, Wilson Machado, destacou a convergência de valores entre as instituições. “Identificamos na Sicredi Ouro Verde os mesmos princípios e uma forma de atuação muito semelhante à nossa. É um momento histórico para o cooperativismo, e acreditamos que essa união vai promover um desenvolvimento significativo na região”, afirmou.

Na mesma linha, o presidente do Conselho de Administração da Sicredi Ouro Verde MT, Eledir Techio, ressaltou o impacto coletivo da decisão. “Essa união representa o propósito do cooperativismo, que é promover o desenvolvimento das comunidades. É uma decisão em que todos ganham: associados, cooperativa e sociedade”, disse.

Com a consolidação, a cooperativa passa a reunir cerca de 220 mil associados, patrimônio líquido de R$ 2 bilhões e ativos totais superiores a R$ 17 bilhões. A área de atuação abrange 34 municípios — sendo 15 no Mato Grosso e 19 no Pará —, com uma rede de 46 agências e mais de mil colaboradores.

Impactos econômicos e sociais

O diretor executivo da Sicredi Norte, Cleomar Abreu, enfatizou o impacto da integração para os públicos internos e externos. “Essa decisão está centrada nas pessoas, especialmente nos associados e colaboradores. A nova cooperativa já nasce fortalecida, com maior capacidade de gerar prosperidade nas regiões onde atua”, declarou.

A ampliação da base operacional também deve fortalecer a atuação social da instituição. A cooperativa projeta aumentar investimentos em educação e inclusão financeira, além de apoiar iniciativas voltadas ao desenvolvimento comunitário, com foco na melhoria da qualidade de vida nas regiões atendidas.

Para o diretor executivo da Sicredi Ouro Verde MT, Roberto Vargas, a iniciativa reforça um dos princípios do cooperativismo. “A intercooperação é fundamental para ampliar o alcance do modelo cooperativista. Queremos levar inclusão financeira a mais pessoas e contribuir para o desenvolvimento das comunidades”, afirmou.

Apesar das mudanças estruturais, a cooperativa informa que os direitos dos associados permanecem inalterados, mantendo princípios como participação democrática e gestão transparente. A principal alteração está na ampliação da capacidade de investimento e na geração de novas oportunidades de desenvolvimento.

Atualmente, o Sicredi está presente em 77 municípios do Pará, com 103 agências e cerca de 367 mil associados, consolidando sua atuação como um dos principais agentes de fomento ao desenvolvimento regional por meio do cooperativismo de crédito.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia