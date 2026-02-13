Proteção para a vida e patrimônio, seguros entram no planejamento financeiro das famílias

O início do ano costuma ser um momento de organizar a vida e rever planos. Com novos objetivos no horizonte, muita gente passa a olhar com mais atenção para o próprio orçamento e buscam formas de proteger o que já foi conquistado. Nesse cenário, os seguros entram no planejamento das famílias, proporcionando mais tranquilidade. No Sicredi, os associados têm acesso a um portfólio de seguros que atendem suas necessidades, seja para pessoas físicas ou empresas, com uma demanda crescente. E o interesse maior pela proteção financeira aparece nos números do setor. Dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) apontam que o mercado de seguros deve crescer cerca de 8% em 2026, impulsionado pela digitalização dos serviços, mudanças no comportamento do consumidor e maior conscientização sobre a importância da prevenção.

Em 2025, o setor movimentou R$ 376,17 bilhões entre janeiro e novembro, segundo a Superintendência de Seguros Privados (Susep). Apesar de uma retração de 4,67% em relação ao mesmo período de 2024, o volume de indenizações pagas reforça o papel do seguro como apoio aos segurados diante de imprevistos.

Nesse contexto, cooperativas financeiras oferecem diferentes modalidades de seguro. Entre as opções estão seguro de vida, residencial, veicular e viagem, com assistências pensadas para situações comuns do dia a dia, além de pagamento flexíveis e possibilidade de parcelamento. O atendimento é feito com o apoio de consultores, que orientam os associados na escolha do seguro mais adequado à necessidade de cada um, da proteção à vida e família, ao patrimônio.

A consultora de Negócios do Sicredi, Danielle Rampini, afirma que o seguro tem um papel importante na organização da vida financeira e não deve ser visto apenas como uma proteção pontual. Segundo ela, a lógica é evitar que situações inesperadas comprometam o planejamento construído ao longo do tempo.

“Quando um imprevisto acontece sem proteção, muitas vezes a pessoa precisa recorrer à reserva de emergência, interromper investimentos ou até se endividar. O seguro ajuda justamente a evitar esse tipo de impacto, porque transforma um problema que poderia gerar um grande prejuízo em algo administrável. Ele permite atravessar momentos difíceis sem desorganizar o orçamento e sem abrir mão de planos futuros”, explica.

Danielle destaca ainda que o seguro acompanha diferentes fases da vida. “Dependendo do momento, os riscos mudam. Por isso, o seguro pode proteger desde a rotina, como a casa e o veículo, até a renda e a família. A ideia é que a proteção caminhe junto com o planejamento financeiro, ajudando a manter estabilidade e tranquilidade ao longo do tempo”, completa

Em Sinop, Sérgio Ponciano, que atua na construção civil, conta que buscou equilibrar investimento e segurança ao decidir instalar placas solares, sem comprometer o orçamento nem ficar sem capital para manter a rotina de trabalho. “Eu até tinha o dinheiro, mas não podia ficar sem nada em caixa, só com conta para pagar. Preferi financiar e consegui quitar em poucos meses, conforme os clientes foram pagando. É importante ter crédito disponível, porque a gente nunca sabe quando vai precisar”, relata.

Com a instalação do sistema, veio também a preocupação em proteger o investimento e evitar prejuízos inesperados. Segundo Sérgio, a contratação do Seguro Residencial foi pensada justamente para cobrir situações que fogem do controle. “Se cair um raio, se queimar alguma coisa ou acontecer qualquer imprevisto, eu tenho essa proteção. Isso dá mais tranquilidade, porque a gente sabe que não vai ter um prejuízo grande de uma hora para outra”, explica.

A proteção da renda e da família também entraram no planejamento. Atuando na construção civil e convivendo diariamente com os riscos do trânsito, Sérgio decidiu contratar também o Seguro de Vida. “O trânsito é perigoso e o trabalho também envolve riscos. Ter esse tipo de proteção ajuda a seguir com a rotina mais tranquilo, sabendo que a família não fica desamparada se acontecer alguma coisa”, completa.

A experiência do associado mostra como os seguros entram, na prática, no planejamento financeiro. A partir das necessidades do dia a dia, é possível escolher coberturas específicas, que ajudam a proteger a rotina, o patrimônio e a família diante de situações inesperadas.

Confira abaixo alguns deles:

Seguro placa solar - cada vez mais presente em casas, empresas e propriedades rurais, a energia solar representa um investimento importante no orçamento familiar e empresarial. Para proteger esse patrimônio, o seguro para placas solares cobre danos aos painéis e demais equipamentos do sistema fotovoltaico em situações como raios, granizo, vendavais, incêndio, quedas e furtos qualificados. A cobertura evita prejuízos inesperados e garante mais tranquilidade a quem depende da geração própria de energia para reduzir custos e manter a rotina funcionando.

Proteção para o veículo e o motorista - o Seguro Auto é voltado à proteção do veículo e de quem está dentro dele. A cobertura inclui casos de roubo, furto, colisão e incêndio, além de assistência 24 horas para panes, acidentes ou situações emergenciais. Outro ponto importante é a cobertura para danos causados a terceiros e para acidentes envolvendo os ocupantes do veículo. A contratação pode ser personalizada, de acordo com o perfil do condutor e o uso do carro no dia a dia.

Seguro de Vida - para quem ainda não tem seguro de vida ou conhece pouco sobre o produto, esse também é um bom momento para entender melhor seus benefícios. Ao contrário do que muitos imaginam, o seguro de vida vai além da indenização em caso de morte. Ele oferece proteções que podem ser utilizadas em vida, com cobertura personalizada de acordo com a necessidade da pessoa. Na lista estão invalidez total ou parcial por acidente, invalidez total por doença, diagnóstico definitivo de doenças graves, além do reembolso de despesas médicas e hospitalares. O seguro também inclui assistência funeral e outros serviços de apoio, garantindo mais tranquilidade ao segurado e à família em momentos delicados. A proposta é oferecer segurança financeira com planos acessíveis e assistências que ajudam a enfrentar imprevistos sem comprometer o orçamento.

Proteção do imóvel - o Seguro Residencial é voltado à proteção da casa ou apartamento, cobrindo danos causados por incêndio, vendaval, problemas elétricos, roubo e outros eventos que podem gerar prejuízo ao imóvel ou aos bens. Além das coberturas, o serviço inclui assistência 24 horas com profissionais como chaveiro, encanador e eletricista, o que ajuda a resolver pequenos imprevistos domésticos com rapidez e menos custo.

Contratação - a adesão aos seguros do Sicredi pode ser feita nas agências ou pelos canais digitais. O processo começa com um primeiro contato, em que o associado informa o que deseja proteger, como a vida pessoal, a família, o imóvel, o veículo ou a empresa.

A partir dessa conversa, o associado recebe orientações sobre as coberturas disponíveis, os tipos de assistência incluídos em cada plano e as formas de pagamento. Para pessoas físicas, há opções voltadas à proteção da vida, da residência, do carro e de viagens. Já para empresas, os seguros são pensados para proteger o patrimônio e garantir mais tranquilidade na gestão do negócio.

Seguro Viagem - Carnaval batendo à porta e para quem vai viajar, o seguro oferece cobertura para situações comuns que podem acontecer longe de casa, como despesas médicas e hospitalares, problemas com bagagem, necessidade de prolongar a estadia por recomendação médica e atendimento emergencial 24 horas.

A proteção vale tanto para viagens nacionais quanto internacionais e garante suporte em português, independentemente do destino, ajudando a reduzir custos inesperados e transtornos durante o percurso. E os custos são bem acessíveis.

Para mais informações sobre a variedade de seguros no Sicredi acesse aqui.