Sicredi lança multicotador para seguros de condomínio

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com presença nacional e mais de 9,5 milhões de associados, acaba de lançar o multicotador de seguros de condomínio, uma solução inovadora que demonstra múltiplas opções de cobertura e preços simultaneamente no processo de cotação do produto. A novidade – que integra as três seguradoras líderes do mercado, Allianz, HDI e Tokio Marine - garante mais agilidade e praticidade no atendimento aos associados.

Entre os principais benefícios da ferramenta estão a interface única e simplificada, que apresenta as cotações das três seguradoras e minimiza falhas e duplicações no processo de inserção de dados em múltiplas plataformas. A solução permite comparar propostas rapidamente, sem a necessidade de acessar sistemas diferentes, reduzindo o tempo de cotação e aumentando a eficiência do processo comercial. Desenvolvido para suprir uma lacuna no mercado, o multicotador de seguros para condomínios também foi projetado com flexibilidade para expansão, permitindo a inclusão de novas seguradoras e funcionalidades no futuro.

“O multicotador é muito mais do que uma ferramenta tecnológica. Ele representa um avanço na forma como oferecemos soluções aos nossos associados. Com essa plataforma, as cooperativas do nosso Sistema podem atender às necessidades dos condomínios com mais agilidade e simplicidade, oferecendo variedade de coberturas e a segurança de operar com três das maiores seguradoras do mercado. Estamos confiantes de que essa inovação vai fortalecer nossa presença no segmento”, afirma Thiago Rossoni, diretor de Produtos e Serviços do Sicredi.

No Brasil, existem aproximadamente 520 mil condomínios ativos, entre residenciais, comerciais ou mistos, segundo o Instituto Nacional de Condôminos (INCC). No Sicredi, são mais de 40 mil associados ativos com CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) Condomínio.

Atualmente, o artigo 1.346 do Código Civil estabelece a obrigatoriedade de contratação de seguro para edificações residenciais, comerciais ou mistas. Além disso, muitas convenções condominiais exigem a apresentação de três cotações antes da contratação, reforçando a importância da ferramenta para garantir transparência e melhor escolha.