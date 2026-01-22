Capa Jornal Amazônia
Sesi e Senai Pará abrem vagas para docentes e instrutores

Oportunidades alcançam municípios do sul e sudeste e buscam fortalecer a educação e a qualificação profissional no interior do Estado

fonte

No Sesi Pará, há oportunidades para professores (Sesi / Divulgação)

O Serviço Social da Indústria (Sesi Pará) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Pará) abriram inscrições para seus bancos de talentos, com vagas destinadas à educação básica e à formação profissional em diferentes municípios do sul e sudeste do Pará. A iniciativa tem como objetivo ampliar a oferta de ensino e capacitação alinhados às demandas regionais do setor industrial.

No Sesi Pará, há oportunidades para professores com Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, Geografia, Letras – Português, Física, História, Letras – Inglês e Ciências Naturais com habilitação em Química. As vagas são para atuação em Marabá, Tucumã, Redenção do Pará, Santa Maria das Barreiras e Santana do Araguaia. Também estão abertas oportunidades para Técnico em Mecânica, Técnico em Meio Ambiente e Técnico em Segurança do Trabalho em Ourilândia do Norte, Canaã dos Carajás e Parauapebas.

O Senai Pará abriu vagas para instrutores de níveis médio e superior. Para formação de nível médio, as áreas são Metalmecânica, Elétrica, Mineração e Vulcanização. Já para nível superior, as oportunidades estão concentradas em Metalmecânica, Elétrica e Mineração, com atuação em Canaã dos Carajás, Marabá e Ourilândia do Norte.

A gerente executiva de Gestão de Pessoas do Sesi e Senai Pará, Shirley Gouvea, afirma que o banco de talentos é uma ferramenta estratégica para aproximar profissionais qualificados das oportunidades oferecidas pelas instituições. “Buscamos pessoas comprometidas com a educação, o desenvolvimento humano e a transformação social por meio do ensino e da qualificação profissional”, diz.

Ela acrescenta que a abertura das vagas contribui diretamente para o fortalecimento das regiões atendidas. “Essas oportunidades ampliam o acesso à educação e à formação técnica no interior do Estado, atendendo às necessidades da indústria e promovendo o desenvolvimento local”, afirma.

As inscrições e outras informações estão disponíveis no site https://sesisenaipa.gupy.io/. O cadastro no banco de talentos permite que os profissionais participem de futuros processos seletivos, conforme a abertura de novas vagas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
