Semana do MEI realizou mais de 12 mil atendimentos no Pará

Mais de 12 mil atendimentos de forma online ou presencial foram realizados durante a Semana do Microempreendedor Individual (MEI) no Pará. O evento foi promovido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae/PA), no período de 20 a 24 de maio, em 89 municípios do estado.

Segundo Rubens Magno, diretor-superintendente da instituição, a meta era realizar 10 mil serviços à população. “Mas conseguimos chegar a mais de 12 mil. Eu estou muito feliz porque as nossas metas estão sendo superadas, mas mais importante do que isso é ver o empreendedor buscando se qualificar, buscando empreender cada vez mais forte e da maneira certa”, disse.

VEJA MAIS



Já a diretora técnica, Domingas Ribeiro, agradeceu ao público participante. “A gente só tem de agradecer, porque foi uma semana de muitos frutos, de muitos atendimentos, muita capacitação. É muito bom estar com o empreendedor, porque a razão de ser do Sebrae é o nosso cliente”, falou a diretora.Esse foi o caso do empreendedor Targino Filho, que é dono da Pizzaria Família, no Distrito de Icoaraci, onde trabalha com a esposa e a filha. Ele participou de três capacitações, incluindo o curso de massas regionais, oferecido pelo parceiro Ocrim. “A programação está muito boa, recebemos as capacitações e agora é colocar em prática”, disse.

O professor de inglês Fernando Gomes soube pelo telejornal do evento, onde ele poderia fazer a sua Declaração Anual de Faturamento, que é obrigatória e cujo prazo para a entrega vai até 31 de maio pela internet. “Sempre ficava naquela procrastinação e lá se foram dois anos. Eu soube hoje que era o último dia, então eu vim correndo aqui antes de trabalhar e ficou tudo certinho”, disse o professor, após sair do Sebrae com o seu cadastro regularizado.

Semana do MEI

A Semana do MEI é realizada pelo Sebrae em todo o Brasil e é considerada o maior evento de empreendedorismo e negócios para o segmento no país. Voltada ao microempreendedor individual e quem deseja se tornar um, o evento teve uma programação totalmente gratuita, lives nacionais e locais, cursos, oficinas e orientações em todo o estado do Pará, além do atendimento presencial e a Arena Agência Digital, em Belém.