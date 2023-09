Segundo IBGE, prévia da inflação acelera para 0,35% em setembro

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerada a prévia da inflação, teve alta de 0,35% em setembro. Acelerou 0,07 ponto percentual em relação a agosto. O resultado foi divulgado nesta terça-feira (26) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A taxa acumulada no ano é de 3,74%. Em 12 meses, passou de 4,24% para 5% –patamar acima do teto da inflação

O setor de Transportes é o que mais impactou a prévia da inflação em setembro. A gasolina subiu 5,18% e foi o item com maior efeito individual no IPCA-15, com alta de 0,25 ponto percentual. O relatório do IBGE mostra que a prévia da inflação foi a maior para setembro desde 2021, quando subiu 1,14%. Ao considerar todos os meses, a taxa mensal atingiu o nível mais elevado desde maio deste ano (+0,51%).



A meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) é de 3,25%, com teto de tolerância de 4,75%. Em setembro, a prévia da inflação acumulada em 12 meses voltou a ficar acima deste limite depois de 6 meses.

A última vez que a taxa anualizada esteve acima deste patamar foi em março desde ano (+5,36%).

O mercado financeiro estima inflação de 4,86% em 2023, segundo projeções do Boletim Focus do Banco Central.



IPCA-15 DE SETEMBRO

O IBGE informou que 6 dos 9 grupos pesquisados registraram alta no IPCA-15 em setembro. A maior variação (2,02%) e o maior impacto (0,41 p.p.) vieram dos Transportes. O grupo foi impactado pela alta de 5,18% da gasolina, que elevou o IPCA-15 em 0,25 ponto percentual. O óleo diesel subiu 17,93% e o etanol deve deflação –queda de preço–s de 1,41%. O grupo de Alimentação e bebidas teve queda de 0,77%.