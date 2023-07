IPCA-15 indica deflação de 0,07% em julho

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira (25) os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que é considerado a prévia da inflação. De acordo com a pesquisa, os preços recuaram, em média, 0,07% neste mês, registrando a primeira queda no índice em nove meses. Por sua vez, Belém foi na contramão da tendência nacional e teve alta de 0,10% no período.

O setor que mais teria contribuído para a queda é o de energia elétrica, com retração de 3,45% no país. O segmento de Alimentação e bebidas também registrou baixa na casa de 0,40%, influenciado por itens como o feijão-carioca (-10,20%), o óleo de soja (-6,14%), o leite longa vida (-2,50%) e as carnes (-2,42%).

Ainda de acordo com o IBGE, as principais altas observas neste mês foram no segmento de transportes, que subiu 0,63% puxado pelo aumento de 2,99% nos preços da gasolina. Alguns combustíveis ficaram mais baratos no período, como é o caso do óleo diesel (-3,48%) e do etanol (-0,70%), porém a pesquisa mostra que no geral esses produtos acumularam alta de 2,28% em julho.