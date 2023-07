Pela primeira vez no ano, inflação em Belém cai; junho fecha com queda de 0,09% e acompanha o Brasil

A inflação em Belém, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apresentou a primeira baixa do ano em junho: os dados apontam uma queda de 0,09% em relação a maio. O setor que mais se destaca dentro desse cenário é o de alimentos e bebidas, que teve deflação de 0,67%. Dessa forma, o resultado coloca a capital do Pará em níveis próximos aos do Brasil, que registrou queda de 0,08% no mesmo mês. A pesquisa foi divulgada nesta terça-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No acumulado de 2023, Belém aparece abaixo da média nacional, fechando junho com inflação a 2,60%, enquanto a do país ficou em 2,87%. No intervalo de doze meses, a capital alcançou média de 3,13%, também menor que o índice do Brasil, registrado em 3,16%. Os setores de vestuários (- 0,17%), transportes (- 0,24%), saúde e cuidados pessoais (- 0,20%) e comunicação (- 0,31%) acompanharam os alimentos e bebidas nas quedas de preços calculadas durante o mês.

Além disso, o IPCA analisou as áreas de consumo que mais sofreram altas em junho. Habitação, com crescimento de 0,95%, lidera o ranking, seguida por artigos de residência, em 0,81%, despesas pessoais, com 0,06%, e educação um pouco abaixo, tendo 0,05% de elevação. Das capitais do Brasil que foram estudadas pelo IBGE, Belém foi a que menos apresentou redução na inflação - Goiânia (GO) desponta com queda de 0,97% -, mas, ainda assim, os resultados são comemorados por especialistas.

Everson Costa, supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) do Pará, afirma que os números em queda são consequências de uma série de medidas para redução de preços, entre eles o combustível. “E essa percepção fica mais clara no que a gente mais gasta, em particular os paraenses. O gasto do morador do Pará é de 54% do salário mínimo só para adquirir alimentos. Esse carro chefe que derrubou a inflação é captado pela queda nos preços de produção”.

“É a primeira vez que o Pará registra deflação esse ano, mais da metade das capitais apresentaram redução e, no caso de Belém, nós praticamente nos igualamos ao indicador do Brasil. A perspectiva é que se continuar com o custo de produção mais equilibrado, melhora no cenário econômico para quem produz alimento. Então, devemos ter novos recuos de preços até meados de novembro, há uma perspetiva de queda e ter uma inflação um pouco menor”, diz Everson.

Custo de vida no Pará continua caro

Entretanto, o especialista destaca que o cenário não tirou o aspecto de elevado custo de vida da população paraense, mas já é um importante avanço. “Quando fazemos uma análise dos últimos doze meses, em média, o custo de alimentação básica no Pará foi o que mais subiu entre as capitais do Brasil. A gente tem 3,7 milhões de pessoas ocupadas aqui, só que, deles, 54%, ou seja, quase 2 milhões, recebem apenas um salário mínimo por mês”, completa.

Safras e juros altos ajudaram a reduzir inflação, afirma economista

Além do preço da gasolina ter diminuído, ajudando no barateamento do custo de fretes para os produtos, o economista Valfredo Farias pontua que as fortes safras dos produtos e os juros altos de lojistas contribuíram para a queda na inflação. “A questão da alimentação, por exemplo, depende muito das safras. Nós tivemos uma super safra, ou seja, sobrou alimentos. A lei da oferta e da demanda trabalhou. Também, a partir do momento que você tem combustível mais em conta, a tendência é transporte mais barato”, frisa.

“Uma outra coisa que contribuiu muito com essa queda da inflação foram os juros altos. Quando você tem juros altos, você impacta diretamente o consumo. Por exemplo, brasileiro está muito acostumado a comprar em várias parcelas. E, hoje, as empresas estão limitando esse parcelamento. Você vai comprar uma coisa no shopping e a parcela fica mais cara. Você não consome. Você não consumindo aquele produto, ele tende a cair de preço, porque não está tendo procura”, finaliza Valfredo.

Inflação de Belém em junho

Índice geral: - 0,09%

Brasil: - 0,08%

Percentual por setor

Alimentação e bebidas → - 0,67%

Habitação → + 0,95%

Artigos de residência → + 0,81%

Vestuário → - 0,17

Transportes → - 0,24%

Saúde e cuidados pessoais → - 0,20%

Despesas pessoais → - 0,06%

Educação → + 0,05%

Comunicação → - 0,31%