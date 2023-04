Segundo dia da Feira do Pescado tem boa procura em quase 60 municípios do Pará

O segundo dia da Feira do Pescado, nesta quinta-feira (6), em quase 60 municípios do Pará, além da Região Metropolitana de Belém, foi marcado por forte procura dos consumidores pelos produtos que vão ser usados na ceia do fim de semana. A Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) apoiou a iniciativa em parceria com as prefeituras municipais e as 10 regionais da Sedap.

VEJA MAIS

Um dos municípios com grande procura do público foi Itaituba, na região de integração do Tapajós. Com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagra) e da regional da Sedap, foram montados dez pontos de venda, entre os quais a sede da secretaria, na Praça do Cidadão. Em Mojuí dos Campos, na Região de Integração do Baixo Amazonas, a feira funcionou das 7h às 16h, na Praça da Matriz do município.

Feira tem horário estendido em Santarém

Já em Santarém, também no Baixo Amazonas, a feira teve horário estendido, das 7h às 18h, sendo realizada em seis locais diferentes: Parque da Cidade, Feira da Cohab, Mercado Nova República, Porto dos Milagres, primeira rotatória da rodovia Fernando Guilhon e no KM 19 da rodovia Everaldo Martins, na comunidade São Pedro. Entre as espécies ofertadas à população do município estão tambaqui, tambatinga, matrinxã e pirarucu.

Na Região Metropolitana de Belém, a feira também registrou aumento no fluxo de consumidores no segundo dia de programação. Os oito pontos de venda foram bastante procurados e houve formação de filas, mas o atendimento foi rápido.

A moradora de Ananindeua Kelly Andrade elogiou a iniciativa e disse que encontrou variedade e preços acessíveis na Usipaz do Icuí. “Em comparação com o ano passado, os preços estão mais em conta e tem mais variedade. Hoje eu comprei filé de gó, de dourada, de pescada amarela e também de pirarucu”, afirmou.

O coordenador de aquicultura da Sedap, Alan Pragana, observou que a organização já esperava por um movimento mais intenso no último dia da feira nos pontos de Belém e Ananindeua. As vendas começaram às 8h e se estenderam até as 14h, com atendimento garantido para quem estivesse na fila até esse horário.