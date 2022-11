Sebrae lança polo de bioeconomia no Baixo Amazonas

O Sebrae Pará lançou na última segunda-feira (21), no Museu de Ciência da Amazônia (Muca), em Belterra, o novo polo de referência em bioeconomia da região do Baixo Amazonas. A iniciativa é voltada para o desenvolvimento de conteúdos, soluções e experiências para aprimorar a gestão e inovação das cadeiras de bioeconomia e turismo na Amazônia. Os investimentos previstos ultrapassam R$ 18 milhões, para implementação de ações até 2024.

O polo será estratégico para a disseminação de conhecimentos e soluções para pequenos negócios.“Espero que possamos disseminar na região amazônica, inicialmente, a questão da bioeconomia como carro-chefe e uma atividade empreendedora de alto valor agregado”, ressaltou o diretor técnico do Sebrae Nacional, Bruno Quick, que participou do lançamento de forma remota, de Brasília.

O polo será composto por laboratórios equipados, um centro de exposições interativas das principais pesquisas no Estado sobre biodiversidade, biotecnologia e genética.“Precisamos nos apropriar dos nossos insumos e riquezas. Esse projeto é inovador e irá fortalecer os pequenos negócios. Damos um passo histórico para esse segmento e para o desenvolvimento da região”, declarou o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno.

O evento de lançamento contou a participação de diversas autoridades, representantes de entidades de classe, representantes do poder público, da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e empreendedores, entre eles: os dirigentes do Sebrae/PA, Sebastião Campos, presidente do Conselho Deliberativo Estadual/CDE); Fabrizio Guaglianone, diretor técnico; e Cássia Costa, diretora administrativa e financeira; a diretora técnica do Sebrae no Mato Grosso, Eliane Chaves; o prefeito de Belterra, Jociclélio Macedo; técnicos e analistas do Sebrae, além de membros do CDE.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)