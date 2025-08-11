Capa Jornal Amazônia
Economia

Economia

Sebrae abre pré-inscrições para a Feira de Artesanato do Círio 2025

Evento será de 9 a 15 de outubro no Parque Urbano Belém Porto Futuro e reunirá mais de 100 estandes com produtos regionais

O Liberal
fonte

Pré-inscrição abriu nesta segunda-feira (Cristino Martins)

A pré-inscrição para a 13ª Feira de Artesanato do Círio (FAC) começou nesta segunda-feira (11) e vai até o dia 22. Artesãos formalizados ou com Carteira do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) podem se inscrever online pela loja virtual do Sebrae no Pará (pa.loja.sebrae.com.br).

Com a pré-inscrição, os interessados ficam credenciados para participar da curadoria, etapa em que serão selecionados os expositores. Nessa fase, uma comissão especializada avaliará amostras dos produtos e documentos conforme o regulamento. Apenas os artesãos aprovados poderão expor na feira, por isso é fundamental manter a documentação e as peças atualizadas.

O diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, destaca a importância da FAC para o artesanato local. “É um evento de valorização, divulgação e abertura de mercado, sendo a principal oportunidade de venda para a grande maioria dos artesãos, não só durante a feira, pois muitos negócios futuros são fechados a partir dela”.

Ele ressalta ainda o impacto cultural e econômico do evento: “A Feira de Artesanato do Círio fortalece a identidade paraense, promove a diversidade das técnicas e materiais tradicionais e contribui para a sustentabilidade das famílias envolvidas. É um espaço que gera renda e visibilidade para o trabalho dos artesãos.”

Edição 2025

A edição 2025 da Feira de Artesanato do Círio será de 9 a 15 de outubro de 2025, no estacionamento do Parque Urbano Belém Porto Futuro, em Belém. O evento funcionará das 10h às 22h, exceto no dia 12 (domingo do Círio), quando ficará aberto ao público das 15h às 22h.

Segundo o Sebrae, serão montados mais de 100 estandes em uma área de aproximadamente 3.000 metros quadrados.

O evento reunirá produtos em várias tipologias, entre elas cerâmica, miriti, fibras, sementes, gemas e joias.

A Feira de Artesanato do Círio faz parte do trabalho do Sebrae no Pará desde 1989, voltado para o artesanato no período da festividade do Círio de Nazaré. A FAC resultou da fusão da Feira do Miriti e da Feira do Círio e se consolidou como um espaço de valorização do artesanato paraense durante a celebração religiosa.

 

 

Palavras-chave

artesanatos

feira de artesanato do círio

sebrae
Economia
