Maior Feira de Artesanato do Círio de todas as edições começa nesta quinta, em Belém

A capital paraense será palco da maior Feira de Artesanato do Círio (FAC) de todas as edições neste ano. Com início marcado para esta quinta-feira (10), no estacionamento do Parque Urbano Belém Porto Futuro, a abertura oficial será realizada a partir das 10h, quando haverá o “Rito da Bênção”, celebrado pelo bispo auxiliar na arquidiocese de Belém, Dom Antônio de Assis Ribeiro, com a presença da Imagem de Nossa Senhora de Nazaré da Guarda de Nazaré.

O evento terá mais de 3 mil metros quadrados (m²) de área, distribuídos entre 120 estandes para exposição e comercialização de produtos dos artesãos. Outro destaque são as áreas extras, como praça de alimentação, espaço kids, a “Vitrine Amazônia”, “Mundo Amazônia” e ampla programação musical. Esta, segundo a organização, é a maior estrutura de todas as edições da feira.

Exposição

A área de exposição vai reunir o trabalho de 113 artesãos, de 19 municípios, em várias tipologias, como miriti, balata, cerâmica, sementes, trançados em fibras, cuias e madeira, além de peças inspiradas no Círio de Nazaré. Os artesãos foram selecionados por uma equipe de curadores, que levou em conta sete critérios: qualidade, inovação, originalidade, agregação de valor, acabamento, uso da tag e qualidade de embalagens.

Nesta 12ª edição, a expectativa da coordenação da FAC é de gerar R$ 1,5 milhão em negócios, que inclui o faturamento durante o evento e as entregas futuras, e atrair mais de 60 mil visitantes. A agenda será até 16 de outubro e a entrada e toda programação são gratuitas, funcionando das 10h às 22h, exceto no dia 13, quando estará aberta ao público das 15h às 22h.

Sobre a FAC

A Feira de Artesanato do Círio é realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Pará (Sebrae-PA) e conta com o apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult). A FAC faz parte de um trabalho realizado pelo Sebrae desde 1989, voltado para o artesanato no período da festividade do Círio de Nazaré.

O objetivo do evento é fomentar e promover o trabalho de artesãos paraenses, gerando oportunidades de venda durante e após a Feira. A FAC é resultado da fusão, há 12 anos, de duas iniciativas: a Feira do Miriti, específica do artesanato de Miriti, atividade tradicional do município de Abaetetuba; e a Feira do Círio, que reunia o artesanato de outras tipologias, produzido em vários municípios paraenses.