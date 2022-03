SEAC abre PSS para profissionais com nível fundamental, médio e superior; inscrições começam dia 29

Começam, na próxima terça-feira (29), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (SEAC), que oferta 19 vagas temporárias, mais cadastro de reserva para profissionais com nível fundamental, médio e superior. As inscrições seguem até às 23h59 do dia 31 de março de 2022, sendo realizadas de forma gratuita, exclusivamente, via internet, no site do Sipros. O edital também pode ser visualizado pelo site.

As remunerações variam entre R$ 1.100,00 e R$ 1.560,76, com acréscimo de vantagens para todos os cargos e gratificação de escolaridade de 80% para os cargos de nível superior.

O processo seletivo será composto por três etapas: Inscrição, de caráter habilitatório; Análise Documental e Curricular, de caráter eliminatório e classificatório; e Entrevista Individual, de caráter eliminatório e classificatório.

Veja as vagas ofertadas:

Nível Superior:

► Técnico em Gestão de Esporte: 1 + 1 CR

► Técnico em Gestão Pública: 1 + 1 CR

► Técnico de Gestão de Informática: 1 + 1 CR

► Técnico em Gestão Cultural: 1 + 1 CR

Nível Médio:

► Assistente Administrativo: 11 + 10 CR

► Assistente de Informática: 1 + 1 CR

Nível Fundamental:

► Motorista CNH – B: 2 + 2 CR

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)