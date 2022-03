Polícia Civil abre PSS para nível médio e superior em Belém e no interior do Estado; confira

A Polícia Civil do Pará (PC PA) abriu Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o preenchimento de 47 vagas temporárias, para profissionais de nível médio e superior. Também há oportunidades para Pessoas com Deficiência (PCD). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas nesta quarta (23) e quinta-feira (24), exclusivamente, através do site do Sipros

A remuneração para os cargos de nível superior será de R$ 1.560,76. Já para os cargos de nível médio, será de R$ 1.100,00. Com acréscimo de gratificação para todos os cargos.

O processo seletivo será composto por três etapas: Inscrição, de caráter habilitatório; Análise Documental e Curricular, de caráter eliminatório e classificatório; e Entrevista Individual, de caráter eliminatório e classificatório.

As vagas ofertadas são para os municípios de Belém e Região Metropolitana, Marabá, Altamira, Paragominas, Breves, Itaituba Redenção, Tucuruí, Capanema, Abaetetuba e São Félix do Xingu.

Veja as vagas ofertadas:

Nível médio:

► Assistente Administrativo (33 + 02 PCD + 31 CR)

► Assistente de Informática - Técnico em Manutenção (03 + 09 CR)

► Assistente de Informática - Técnico em Rede (06 + 18 CR)

Nível superior:

► Técnico em Gestão de Informática – Desenvolvedor (01 + 3 CR)

► Nível superior: Técnico em Gestão de Informática - Analista de Redes (02 + 5 CR)

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de Oliberal.com)