FCP abre PSS com 100 vagas para nível médio e superior em Belém e no interior do Estado; confira

A Fundação Cultural do Pará (FCP) estará com inscrições abertas para a contratação temporária de 100 profissionais de nível médio e superior com salário variando entre R$ 1.306,58 até R$ 2.904,19. As inscrições devem ser feitas no site da organizadora (www.sipros.pa.gov.br), no horário de 0h do dia 17 de março às 23h59 do dia 18 de março.

As funções de nível superior são de técnico em gestão cultural – biblioteconomia e técnico em gestão cultural – pedagogia. Já os de nível médio são de assistente administrativo e assistente de informática.

O PSS terá três fases: a primeira é a inscrição, em que o candidato será habilitado a concorrer a uma vaga. A segunda será composta por análise curricular e documental, de caráter eliminatório e classificatório. E a terceira, entrevista individual, de caráter eliminatório e classificatório.

As vagas ofertadas são para os municípios de Ananindeua, Belém, Marituba, Parauapebas, Canaã dos Carajás e Marabá. As entrevistas serão realizadas conforme as datas estipuladas pelo edital e de acordo com o local escolhido pelo candidato no ato da inscrição: Em Belém (contemplando os candidatos inscritos para as vagas de Belém, Ananindeua e Marituba), Parauapebas, Canaã dos Carajás e Marabá.

O prazo de vigência do contrato será de um ano, prorrogável por igual período, de acordo com as necessidades da FCP.

Acesse o edital aqui.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de Oliberal.com)