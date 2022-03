Hemopa abre processo para contratar nas áreas técnica e administrativa para Belém

A Fundação Hemopa abriu Processo Seletivo Simplificado (PSS), com inscrições até esta quinta-feira (10), para contratar quatro profissionais para atuar em Belém, sendo três vagas para a função de médico e uma vaga para a função de analista de suporte de sistema, infraestrutura e rede.

As inscrições devem ser feitas no site da fundação. O período de inscrição se dá das 9h do dia 9 de março de 2022 às 23h59 do dia 10 de março de 2022. Não será cobrado taxa de inscrição. O salário é de R$ 1.858,41, mais gratificação e benefícios.

Para esclarecimento de dúvidas sobre o processo seletivo, pode-se enviar um e-mail para o endereço eletrônico específico da fundação (duvidaspss@hemopa.pa.gov.br).

O edital esclarece que os candidatos aprovados serão convocados por ordem de classificação para preenchimento de vagas temporárias. A jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Segundo o edital, o PSS consta de três fases. A primeira é a inscrição. Depois será feita a análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório. A terceira fase será uma entrevista pessoal, com apresentação do comprovante de inscrição de caráter eliminatório e classificatório, apenas para candidatos de nível superior.

O edital pode ser acessado aqui.