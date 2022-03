Fundação Cultural do Pará seleciona servidores temporários; inscrições terminam na quarta

A Fundação Cultural do Pará (FCP) lançou o edital que seleciona 24 profissionais com ensino médio ou superior de escolaridade para o preenchimento de vagas temporárias no município de Belém. As inscrições podem ser realizadas a partir de hoje até a próxima quarta-feira, dia 16 de março, pelo site www.sipros.pa.gov.br, de forma gratuita.

Etapas

O processo seletivo é resumido em análise documental, curricular e entrevista. O contrato terá duração de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, conforme necessidade da administração. O vencimento base oferecido varia de R$ 1.306,58 a R$ 2.904,19, com jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Vagas

As oportunidades para os cargos de ensino superior são para as áreas de administração, ciências contábeis e serviço social, para o posto de técnico em administração e finanças (3). Já os candidatos com o ensino médio completo podem concorrer às vagas de assistente administrativo (14); assistente cultural, para as áreas de sonoplastia (2); cenotecnia ou cenografia (2); iluminação cênica (1); produção (1); e assistente de informática (1), que também exige curso técnico profissionalizante em informática.

Serviço

Seleção Fundação Cultural do Pará

Inscrições: até 16/03, por meio por meio do site www.sipros.pa.gov.br

Taxa: gratuita

Salário: entre R$ 1.306,58 a R$ 2.904,19

Vagas: 24

Emlly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política