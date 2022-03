Exército abre 1.100 vagas para concurso de formação de sargentos

A Escola de Sargentos das Armas (ESA), do Exército Brasileiro, abre 1.100 vagas para admissão nos cursos de formação e graduação de sargentos para homens e mulheres que possuem o ensino médio completo. As oportunidades são para as áreas de saúde, com 55 vagas para ambos os sexos; música, com 40 vagas para ambos os sexos; e geral, com 900 vagas para homens e 105 para mulheres. As chances são para atuação em todos os Estados da Federação e no Distrito Federal, somando 38 municípios contemplados.

Inscrições e requisitos

Os jovens interessados em ingressar no serviço militar devem se inscrever até o dia 5 de abril de 2022, pelo site da ESA (www.esa.eb.mil.br). Será cobrada uma taxa de participação no valor de R$ 95. Para participar do concurso é necessário ter entre 17 e 24 anos os concorrentes às vagas da área geral. A faixa etária estende-se até os 26 anos para músicos e profissionais de saúde. Além disso, é exigido estatura mínima de 1,60m, para homens acima de 18 anos, e 1,57m, para mulheres, e ainda, a autorização do responsável legal dos candidatos menores de 18 anos.

Vagas

As vagas gerais exigem a conclusão do ensino médio e são para infantaria; cavalaria; artilharia; engenharia; comunicações; material bélico – manutenção de viatura auto, manutenção de armamento, mecânico operador, manutenção de viatura blindada; manutenção de comunicações; topografia; intendência; aviação-manutenção.

Para música, o candidato deve possuir habilidade na execução de partituras do instrumento musical para o qual deseja concorrer, sendo submetido a exame de habilitação musical. Entre os instrumentos disponíveis estão: clarineta em MIB/clarineta em SIB; saxhorn barítono em SIB/saxhorn baixo em SIB; saxofone em MIB/saxofone em SIB; tímpanos, bombo, pratos, tarol e caixa surda; trombone tenor e baixo em SIB (de vara); trompete em MIB/SIB – cornetim em SIB /flueghorne em SIB; tuba em MIB/tuba em SIB.

As vagas para a área da saúde exigem curso de técnico ou graduação em enfermagem e registro profissional no Conselho Regional de Enfermagem e são para técnico em enfermagem.

Etapas do Concurso

O concurso é dividido nas etapas de exame intelectual e inspeção de saúde. A primeira fase corresponde às provas objetivas e discursivas sobre matemática, português, história e geografia do Brasil, inglês, conhecimentos específicos e redação. A segunda fase é baseada no exame de aptidão física, exame de habilitação musical; comprovação dos requisitos para matrícula, heteroidentificação para autodeclarações e exame psicológico.

Serviço

Concurso ESA

Inscrições: até 5/04, pelo site www.esa.eb.mil.br

Taxa: R$ 95

Vagas: 1,100

Emilly Melo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política