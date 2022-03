Concurso para trabalhar no Itamaraty está com inscrições abertas; haverá provas em Belém

Com abrangência nacional, o novo concurso do Instituto Rio Branco, para ingresso na carreira de diplomata, oferta 34 vagas para candidatos com formação superior em qualquer curso da graduação. As inscrições seguem até às 22 horas do dia 20 de março de 2022, pelo site www.iades.com.br, com taxa no valor de R$ R$ 224. Os candidatos aprovados devem trabalhar no Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília.

A inscrição do concorrente que possuir cônjuge de nacionalidade estrangeira será condicional, e a aprovação será validada somente com a autorização do ministro de Estado das Relações Exteriores.

Serão disponibilizadas 20% do total de vagas para candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência. A aprovação no certame confere ao candidato o cargo de terceiro-secretário da carreira de diplomata e a matrícula no Curso de Formação de Diplomatas do Instituto Rio Branco. A função oferece remuneração inicial de R$ 19.199,96 para as atividades de natureza diplomática e consular que serão executadas pelos servidores, que incluem aspectos específicos de representação, negociação, informação e proteção de interesses brasileiros no campo internacional.

Etapas

A realização do concurso é de responsabilidade do Instituto Rio Branco (IRBr), com a colaboração do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), e será dividido em três etapas de seleção. A primeira fase consistirá em uma prova objetiva com 73 questões sobre língua portuguesa, língua inglesa, história do Brasil, história mundial, política internacional, geografia e economia. A previsão é que a aplicação aconteça no dia 17 de abril de 2022, em dois períodos, em todas as capitais do país e no Distrito Federal.

Apenas os aprovados na primeira etapa poderão prosseguir para a segunda fase do concurso, que é composta por provas escritas de língua portuguesa e inglesa, com uma redação sobre o tema geral, resumo, exercício de interpretação, análise de conteúdo do texto e tradução.

A terceira fase é formada por provas escritas sobre história do Brasil, geografia, política internacional, economia, direito e língua espanhola e língua francesa, que será realizada somente nas capitais onde houver candidatos aprovados na fase anterior. O gabarito preliminar da primeira fase será disponibilizado a partir das 22 horas do dia 17 de abril, no mesmo site das inscrições.

Emily Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política