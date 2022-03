Concurso: Polícia Penal do Distrito Federal oferta 400 vagas com salário inicial de R$ 5.445,00

A Polícia Penal DF está com inscrições abertas para concurso público com 400 vagas ofertadas para provimento imediato e 779 destinadas à formação de cadastro de reserva. Para participar do concurso é preciso ter idade mínima de 18 anos e diploma de Nível Superior em qualquer área de formação. O salário inicial será de R$ 5.445,00.

Inscrições:

Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições até o dia 11 de abril de 2022, no site da banca organizadora, Instituto AOCP, ao custo de R$ 175,00.

Etapas e provas do concurso

Os candidatos do concurso Polícia Penal DF serão avaliados através das seguintes etapas:

1ª – Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

2ª – Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório;

3ª – Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório;

4ª – Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social, de caráter eliminatório;

5ª – Curso de Formação, de caráter eliminatório.

Provas Objetivas

A prova objetiva será aplicada no dia 12 de junho de 2022 na cidade de Brasília-DF, podendo ser aplicada também em outras regiões administrativas do Distrito Federal, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação do Plano Piloto.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)